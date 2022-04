Cortes de luz complicaron el suministro de agua

domingo 24 de abril de 2022 | 6:04hs.

Hace una semana el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas) informó que se encontraba abocado a solucionar los problemas que se registraron en la toma de agua del río Iguazú, desde la instalación de la nueva bomba Flyght.



Dichos inconvenientes fueron subsanados y algunos barrios comenzaron a recibir agua potable, señal de que se normalizaría en los próximos días el servicio, no obstante, la seguidilla de cortes en el suministro de energía registrados en los útimos días complicaron aún más la distribución del líquido vital.



En la jornada de ayer, vecinos de casi todos los barrios abastecidos por la producción de la planta ubicada en pleno centro de Puerto Iguazú, elevaron sus quejas. Algunos indicaron que no cuentan con el servicio hace al menos quince días.



“Solicité asistencia pero hasta el momento no he recibido el camión y mis vecinos del barrio Comandante Andresito tampoco tienen agua”, indicó María. En tanto Luis, del barrio Villa Tacuara, indicó que el viernes recibió agua potable sin la presión acostumbrada pero ayer el suministro se volvió a interrumpir.



Según indicaron desde Imas, el problema radica en la falta de inestabilidad en la tensión y en la seguidilla de cortes de energía eléctrica que se vienen registrando en la última semana y se intensificaron el viernes al inicio del temporal. Ayer, personal de Imas trabajó en la toma de agua instalando un equipo de back up ante otro posible inconveniente en los equipos de impulsión.