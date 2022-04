Territorio Fun

domingo 24 de abril de 2022 | 1:00hs.

#Amigos de esos que son para toda la vida

Dicen que los amigos son la familia que uno elige, sin lazos de sangre pero que te conocen mucho más que cualquier otra persona. A veces somos afortunados y logramos dar con esos que nos acompañan toda la vida, desde los mejores momentos hasta aquellos no tan buenos.



Para conmemorar a los amigos, en Tik Tok se compartió el hashtag #Amigos, con más de 45 billones de visitas y tiene la consigna: “Porque nadie nos entiende como ellos. Este es el espacio para que presumas a tus #Amigos”. Con el hashtag muchos usuarios utilizan el espacio para contar historias tanto buenas como malas con diversas amistades, también buscan aclarar qué es ser un buen amigo, por ejemplo, es bueno aquel que siempre está para los planes más locos, que comparte tu felicidad y tus logros, entre muchas otras reflexiones.

Sony confirmó la fecha de lanzamiento de la nueva Playstation Plus

Pasaron más de dos semanas desde que Sony anunció el lanzamiento de la nueva PlayStation Plus. Desde entonces, los fanáticos esperan con gran expectativa más novedades del producto. Finalmente la empresa japonesa terminó con el misterio y dio a conocer la fecha de lanzamientos en los diferentes continentes del planeta.



De acuerdo con Sony, el nuevo PlayStation Plus llegará a “mercados selectos de Asia” a partir del 23 de mayo de 2022. Por su parte, su estreno en Japón será el 1 de junio de 2022, mientras que en América debutará el 13 de junio de 2022.



Los últimos en recibir el nuevo PlayStation Plus serán los jugadores en Europa, ya que ahí se estrenará el 22 de junio.