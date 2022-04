Extensas colas para cruzar la frontera por reclamo de empleados migratorios

domingo 24 de abril de 2022 | 6:05hs.

Largas colas se registraron ayer en los pasos fronterizos debido a un reclamo que mantienen los empleados de la Dirección Nacional de Migraciones por un reclamo de incrementos en los salarios. Es que los trabajadores, que vienen llevando adelante diferentes medidas hace varios días, decidieron ayer realizar cortes intermitentes del tránsito, lo que sumado a la gran cantidad de personas que intentaban trasponer la frontera, generó una importante cola de espera.



En el caso del puente San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con la vecina Encarnación (Paraguay), se pudo ver kilómetros de automovilistas aguardando para cruzar, en ambos lados del viaducto.



Del lado paraguayo, se realizó un cambio de sistema y desde ayer, la fila se realiza en otro tramo de la ciudad, con el fin de no obstaculizar a los comercios (ver Cambios…).



En tanto, sobre el reclamo, el delegado de ATE Migraciones, Javier Romero, explicó a El Territorio que ayer “se cumplió con lo peticionado por los compañeros en la asamblea, se comenzó con el quite de colaboración y cortes intermitentes, a la espera de que tengamos alguna contestación, alguna reunión, para superar el conflicto y dar por terminadas las medidas de fuerza”.



Aclaró que los cortes se realizaban por algunos minutos, ocasión en la que los trabajadores se mostraban con carteles que rezaban “En lucha por un sueldo digno”, para luego habilitar nuevamente el paso, con un trabajo a reglamento.



Es que durante los últimos días, el grupo de empleados llevó adelante la modalidad de huelga de celo, que consiste en que se aplique de manera estricta el reglamento de la dependencia, lo que acaba suponiendo una reducción de la productividad.



De esta forma, los empleados decidieron revisar y controlar de forma detenida cada documento de las personas que intentaban cruzar.



“En la semana nos reuniremos nuevamente con los compañeros para ver cómo continuaremos con las medidas en caso de no tener respuestas”, aclaró.



La manifestación deviene de un reclamo de mejora salarial y de las condiciones del trabajador migratorio.



“Aunque parezca gracioso, el aumento conseguido para el sector anunciado con bombos y platillos es de 3.000 pesos, lo cual generó gran enojo en los empleados que fueron considerados esenciales durante la pandemia, pero jamás reconocidos salarialmente por ello”, distinguieron a través de un comunicado.



“El incremento a nuestro adicional es de 3.000 pesos, nosotros en asamblea pedíamos 40.000”, había manifestado Romero al respecto.



Asimismo, detalló: “Consideramos insuficiente ese aumento de 3.000 pesos, no cubrimos ni un cuarto del tanque para ir a trabajar a veces, así que eso es por lo que iniciamos esta medida, como también seguimos peticionando por los compañeros que fueron despedidos en el 2020, que queremos que se los reincorpore”.



“Tenemos falta de personal, hoy enviaron comisionados de otros pasos para que vengan a trabajar acá, están aceptando ellos mismos que no tenemos personal para cubrir todos los puestos en los pasos”, agregó.



Indicó que en lo que respecta al paso Posadas-Encarnación, son seis los trabajadores que quedaron cesantes y por los que se pide la reincorporación.



También en otros pasos

El Puente de la Amistad, que une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú (Brasil), fue otro de los lugares claves donde se pudo ver las extensas colas para cruzar debido al reclamo que se llevó adelante por parte de los trabajadores del puesto migratorio.



De acuerdo a lo que se indicó, la cola alcanzó en horas de la tarde a la mitad del puente, generando horas de espera para quienes intentaban entrar o salir del país.



De acuerdo a lo que señaló el delegado Romero, además del reclamo salarial, también en Iguazú hubo despidos durante la pandemia, por lo que se exige la reincorporación de esos empleados.



“Los compañeros de Iguazú también están haciendo medidas de brazos caídos. Fueron unos diez los despedidos allí”, resaltó.



Lo mismo ocurrió en la localidad de Bernardo de Irigoyen, donde la cola para ingresar a Argentina alcanzó las tres cuadras aproximadamente, por adhesión a las medidas que se tomaron en los pasos.



La falta de personal también se pudo ver en ese paso, por lo que hubo empleados de otros pasos que llegaron a Irigoyen para prestar servicios.

Los empleados indicaron que evaluarán cómo seguirá el reclamo.



Cambios en la organización encarnacena

Desde ayer se puso en marcha en Encarnación (Paraguay) un plan piloto para organizar la fila de vehículos que van hacia Posadas. De esta forma, se supo que se dejará de realizar la fila sobre la avenida San Roque, como se venía realizando, lo que obstruía la entrada a los comercios encarnacenos ubicados sobre dicha calzada.



Desde ahora, la fila de vehículos seguirá en paralelo a la ruta internacional sobre la avenida Moisés Bertoni siguiendo ese trayecto hacia a Costanera Este de Encarnación.



Según se indicó desde el medio paraguayo Itapúa en Noticias, durante la primera jornada, la fila de vehículos en horas del mediodía llegó hasta la ruta 14 e incluso traspasó hacia la avenida Augusto Roa Bastos, de Encarnación.

Con la información de corresponsalía Bernardo de Irigoyen