Diputados retomará la actividad con la conformación de varias comisiones

domingo 24 de abril de 2022 | 6:02hs.

Después de un verano sin sesiones extraordinarias y a casi dos meses de iniciado el período ordinario de trabajo legislativo, se logró un principio de acuerdo entre oficialismo y oposición para el armado de las comisiones parlamentarias y de sus autoridades, que habilitó que la semana próxima empiecen a funcionar al menos diez de estos espacios que son esenciales para la maquinaria parlamentaria.



Las comisiones son grupos de trabajo de los diputados en los que nace el tratamiento de todas las propuestas de leyes. Es el primer lugar por el que deben pasar los proyectos de ley a fin de ser analizados y dictaminados, para luego llegar al recinto, donde son tratados por la totalidad del cuerpo. Sin trabajo en comisiones no se pueden convocar a sesiones.



Por eso, la pelea política entre el gobierno y la oposición sobre qué espacio se quedaba con la presidencia de cada una de las 46 comisiones que hay en la Cámara de Diputados frenó toda posibilidad de encender el trabajo de la Cámara Baja, que sólo viene legislando con las únicas tres comisiones que están funcionando: la de Presupuesto, la de Finanzas y la de Legislación General, que se constituyeron para abordar los proyectos de Ley de Presupuesto 2022, el acuerdo con el FMI y de la Ley de Alquileres.



Justamente, esta última comisión de Legislación General, que preside la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau, se reunirá el miércoles y jueves de la semana próxima para tratar de lograr un dictamen para la reforma de la Ley de Alquileres que sería tratada en el recinto durante la primera quincena de mayo.



Hasta el momento, la idea de la mayoría de los diputados nacionales no es sancionar una nueva ley de alquileres sino reformar la que está en vigencia en los dos artículos que generan mayor conflicto al sector: el de la duración de los contratos y el de la fórmula que se aplica para decidir el monto de aumento de los alquileres.



Sin presencia misionera

Según pudo averiguar El Territorio, ninguno de los siete diputados misioneros que forman parte de la Cámara de Diputados figura hasta ahora como candidato a presidir alguna de las diez comisiones que se pondrán en marcha el miércoles y jueves de la semana próxima, porque todos esos espacios fueron ocupados por legisladores de otras provincias.



Se trata de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, que estarán a cargo de la diputada socialista de Santa Fe Mónica Fein, y la de Agricultura y Ganadería a cargo del radical formoseño Ricardo Buryaile.



Asimismo, la de Ciencia Tecnología e Innovación será presidida por el radical bonaerense Facundo Manes, la de Deportes la conducirá el cordobés del PRO Héctor Baldassi y la de Población y Desarrollo Humano será dirigida por un diputado de la Coalición Cívica que aún no fue nominado.



Las restantes cinco comisiones, de las diez que empezarán a funcionar entre el miércoles y el jueves de la semana que viene, estarán en manos de diputados del oficialista Frente de Todos. Son las comisiones de Educación, a cargo de la entrerriana Blanca Ozuna; Comunicaciones e Informática, que será dirigida por cordobés Pablo Carro; Recursos Naturales, que será presidida por el bonaerense Leonardo Grosso; Industria, que quedará en las manos del entrerriano Marcelo Casaretto; y Obras Públicas, comandada por el santiagueño Daniel Brue.



Quizás algunos de los siete legisladores misioneros pueda ser impulsado para alguna vicepresidencia de esas diez comisiones que empezarán a funcionar la semana próxima.



Para eso habrá que esperar hasta ese momento para saber si algún representante de la Tierra Colorada asume algún cargo directivo en alguna comisión de la Cámara de Diputados de la Nación.



Pelea con la Corte

El miércoles se reeditará un nuevo capítulo de la pelea que mantiene el gobierno nacional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando empiece a ser tratado en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado un proyecto que busca elevar a nueve el número de integrantes de ese máximo tribunal.



Lejos de buscar puntos de encuentro con la Corte Suprema de Justicia, desde el dividido bloque del Frente de Todos se redoblará la embestida. Esta vez lo harán con el comienzo del tratamiento del proyecto de ley presentado por el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá que propone elevar de cinco a nueve en número de miembros del máximo tribunal argentino



La iniciativa comenzará a ser tratada el próximo miércoles en el seno de la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el jujeño Guillermo Snopek, del flamante bloque Unidad Ciudadana, y la de Justicia y Asuntos Penales, que encabeza otro miembro de esa bancada, Oscar Parrilli.



El proyecto de Rodríguez Saá no es nuevo. Fue presentado en junio de 2020, en pleno inicio de la pandemia, y busca sustituir el artículo 21 del decreto ley 1285/58 para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con especial atención en cuestiones de diversidad de género.



En la actualidad la conformación establecida por ley es de cinco miembros, pero hoy hay sólo cuatro: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, luego de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, con cuya ausencia quedó sin mujeres el tribunal. El presidente de la Nación, Alberto Fernández nunca envió un proyecto para ocupar la vacante que dejó la única mujer magistrada que integraba el cuerpo.



El proyecto de Rodríguez Saá también busca garantizar la procedencia regional de los integrantes del máximo tribunal para evitar que todos sus miembros sean sólo de la ciudad de Buenos Aires. Solicita que los integrantes que se sumen provengan de las distintas regiones del país: Patagónica, Cuyo, Centro, Norte Grande y la región Buenos Aires.



Según explicó en sus fundamentos el senador Rodríguez Saá, “un número tan reducido de jueces de la Corte hace difícil una representación respetuosa del ideal de país federal que tenemos. Por otro lado, una fórmula tan laxa en lo que respecta a la igualdad de género ha llevado a considerar que dicha igualdad no se cumple si hay al menos una mujer entre los cinco jueces de la Corte. No compartimos este criterio, por lo que a través de este proyecto, proponemos una fórmula superadora”.