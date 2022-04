Violación grupal en Palermo: Casación rechazó la excarcelación de un imputado

sábado 23 de abril de 2022 | 12:10hs.

La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó este viernes por inadmisible el pedido de excarcelación que había presentado la defensa de uno de los detenidos por el abuso sexual en grupo cometido hace casi dos meses contra una joven de 21 años en el barrio porteño de Palermo, informaron fuentes judiciales.

El fallo dejó así firme la decisión que habían tomado primero el juez de la causa, Marcos Fernández, y luego la Sala VII de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, de rechazar la excarcelación del imputado Thomas Fabián Domínguez (21), alias "TH" e identificado en este expediente como el joven de "rastas cortas".

"El recurso interpuesto es inadmisible por falta de fundamentación, en tanto el impugnante no se ha hecho cargo de refutar todos y cada uno de los argumentos contenidos en la resolución recurrida, mientras que aquellos que aborda evidencian una mera discrepancia en la valoración de cuestiones de hecho", señala la resolución, a la que accedió Télam.

Los camaristas Mauro Divito y Mario Magariños agregan que "pese a que la defensa pone de resalto las condiciones personales de Domínguez -en particular, que no registra antecedentes condenatorios, se identificó correctamente y aportó un domicilio, el cual fue debidamente constatado-, no logra poner en crisis la inferencia efectuada por el tribunal de la anterior instancia respecto a la presencia de riesgos procesales que impiden hacer lugar a la libertad reclamada".

Los jueces también indicaron que el planteo efectuado por el abogado de Domínguez, Jorge Alfonso, "tampoco demuestra la arbitrariedad alegada ni la concurrencia de alguna otra cuestión federal que habilite su tratamiento".

Por este hecho, además de Domínguez, hay otros cinco procesados con prisión preventiva confirmada: Ángel Pascual Ramos (23), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24), Steven Alexis Cuzzoni (19), Franco Jesús Lykan (23) e Ignacio Retondo (22).

Todos ellos se los imputa como coautores de un "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la intervención de dos o más personas", delito que prevé de 8 a 20 años de cárcel.

En el caso de Retondo y Domínguez, suman además una imputación por las "lesiones leves" que le provocaron a un testigo al atacarlo a golpes antes de ser detenidos.

El hecho ocurrió el feriado del lunes 28 de febrero, a partir de las 14.45, en la calle Serrano al 1300, en la zona de Palermo Soho, donde una pareja de panaderos y otro vecino intervinieron al ver que dentro de un auto Volkswagen Gol estacionado junto a la vereda abusaban en grupo de una chica.

Mientras cuatro de los imputados -Ramos, Ciongo Pasotti, Cuzzoni y Lykan-, estuvieron dentro del auto con la víctima, los otros dos -Domínguez y Retondo-, cantaban y tocaban la guitarra en la vereda, aunque "observando y convalidando el ataque sexual", según lo establecido por el juez Fernández en el procesamiento.

Para el magistrado, los seis actuaron con "un plan previo, con acuerdo de voluntades y roles", más allá de que no todos hayan participado activamente del abuso de la víctima, al que describió como un "ataque sexual masivo".

Tanto el juez como luego la Cámara, sostuvieron que los acusados se aprovecharon del estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la víctima -tenía alcohol, marihuana y anfetaminas en su organismo-, a partir de lo cual no estaba en condiciones de consentir ningún acto sexual.