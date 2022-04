TN: Facundo Bustos, el destacado en el inicio de la 3ª fecha

sábado 23 de abril de 2022 | 6:01hs.

Los misioneros tuvieron un complicado inicio en la 3ª fecha del Turismo Nacional que se disputa en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba.



En la primera clasificación de la Clase 2, el apostoleño Facundo Bustos (VW Gol Trend) fue el mejor misionero y se ubicó 14º. Por su parte, su hermano Bautista Bustos rompió el motor del Etios y deberá buscar marcar un tiempo en la segunda clasificación.



Facundo marcó un tiempo de 1m42s347, a 1s214 de Facundo Rotondo que con su Toyota Etios se quedó con la pole provisoria con un tiempo de 1m41s133.



Por su parte el obereño Martín Blasig (Nissan March) y el posadeño Iñaki Beitia (Toyota Etios) no pudieron registrar tiempos lógicos, quedando último y penúltimo en la primera clasificación.



A Beitia se le retiraron los tiempos por recibir ayuda externa y Blasig no pudo cerrar una vuelta debido a un despiste que ocurrió delante de él.



Hoy a las 11 se corre la clasificación definitiva con transmisión de Motor Play. A las 14.30, comenzarán las series y a las 15, la transmisión por DeporTV.



En tanto que, mañana a las 12.20 se largará la final a 20 vueltas o 35 minutos y podrá verse por la TV Pública, desde las 11.



En la Clase 3 saldrá a pista el obereño Carlos Okulovich con el Honda New Civic del Chetta Racing, buscando seguir mejorando con los motores de Sergio Torres.



Precisamente hoy habrá dos tandas de entrenamientos y la clasificación. Mañaña irán las series de la clase mayor y las dos finales, que se podrán ver por la TV Pública, a las 11.