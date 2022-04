Brillo, esplendor y tragedia en Río

sábado 23 de abril de 2022 | 6:02hs.

La scola do samba União da Ilha do Governador, con su deslumbrante presentación en el carnaval de Río de Janeiro, que en pleno abril salió al sambódromo para devolverles a los fanáticos del evento y a los participantes parte de la alegría perdida en los últimos dos veranos a causa de las necesarias restricciones en medio de duras circunstancias por el Covid-19. Pero la alegría no fue total porque una niña de 11 años murió ayer a raíz de las heridas sufridas el jueves, cuando se cayó de una carroza a la que se había trepado. La familia de la pequeña critica la falta de medidas de seguridad (más información en página 15).