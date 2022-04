Rastrillajes sin rastros de los implicados en millonario robo

sábado 23 de abril de 2022 | 6:03hs.

A dos días del millonario robo a una productora yerbatera de la localidad de Guaraní, la Policía de Misiones desplegó ayer varios operativos para dar con los delincuentes, aunque hasta el cierre de esta edición no había sospechosos ni detenidos por este caso.



Según detallaron fuentes de la Unidad Regional II, que interviene en la investigación, durante las últimas horas se recepcionaron varios datos en torno al caso.



Aunque por el momento ninguna pista llevó hasta la ubicación de los implicados en el atraco.



Como publicó este matutino, el robo se produjo el jueves por la mañana en una chacra de Picada Yapeyú, municipio de Guaraní, donde los malvivientes redujeron a la productora yerbatera Elena Semeszczuk (58) y escaparon con un botín de alrededor de 4.500.000 pesos diseminados en moneda nacional y extranjera.



Los desconocidos huyeron en la camioneta de la damnificada, una Toyota Hilux, que pasado el mediodía del jueves fue hallada en jurisdicción de la localidad de Caá Yarí, a unos 35 kilómetros del lugar donde se perpetró el ilícito.



En torno al monto robado, en la denuncia se dejó constancia que se trató de 1.250.000 pesos, 15.000 dólares y 7.000 reales. Asimismo se precisó que los malvivientes tenían acento “local”, uno usaba barbijo y el otro un pasamontañas.



Ambos tenían la ropa sucia con grasa o aceite, lo que la víctima graficó como “olor a taller”, un dato que no pasó desapercibido para los investigadores.



En tanto, por los datos que manejaban los ladrones se afianza la hipótesis de un entregador -del entorno o no- que conoce los movimientos de la damnificada y aportó datos que propiciaron el golpe.