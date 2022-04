Rolón fue condenado a 9 años de prisión por el asesinato en El Progreso

sábado 23 de abril de 2022 | 6:05hs.

El Tribunal Penal Uno de Posadas, conformado por Ángel Dejesús Cardozo - presidente-, Viviana Cukla y Juan Manuel Monte, sentenció en la jornada de ayer a 9 años de prisión efectiva a Hugo Alberto “Naranja” Rolón (32), bajo la carátula de homicidio simple por el asesinato de Maximiliano Mendoza (25), ocurrido tras recibir dos puñaladas el 9 de julio de 2018 en el barrio El Progreso, de Posadas.



Tanto el representante del Ministerio Público Fiscal, Martín Rau, como la querella, representada por Jonatan Kliukas y Paula Brito, coincidieron en el pedido de 15 años de prisión efectiva para Rolón. El abogado defensor, en cambio, solicitó la absolución de su cliente en virtud del beneficio de la duda.



Durante la última jornada del debate, en el momento de expresar sus fundamentos, el fiscal Rau aseguró que “para probar estos hechos nosotros tenemos varias pruebas científicas y testimonios de peritos que se basan en la ciencia”.



Continuó y afirmó que no hay dudas que esa noche se encontraban compartiendo bebidas Alejandro Machado, Hugo Rolón y Maximiliano Mendoza.



“Tengo un dato muy particular, señores del tribunal, ‘Rolón iba y venía, parecía que buscaba algo’, dijo Machado en su declaración. Dice que en un momento (Rolón)volvió y se le abalanzó a Maxi y él pensó que le pegó una piña, que recién después cuando Maxi le dice ‘Ale, ayudame’ advirtió que estaba apuñalado”, relató.



“Ante el pedido de auxilio, el propio Machado dice que le pegó un par de trompadas al imputado y le sacó corriendo de ahí. El imputado se va a la casa de su tía y Machado va a auxiliar a la víctima, llama a un vecino, luego a la policía y se produce el desenlace”.



En ese contexto, el fiscal expresó “¿Saben qué buscaba Rolón? Buscaba su celular y como no lo encontró, fue y lo mató”.



“Todo este entuerto se da por un teléfono celular. Por la convicción que el imputado tiene, un celular vale más que la vida de Maxi”, aseveró.



Asimismo, se refirió al testimonio de la tía del imputado, Cecilia Fernández, que en instancia de instrucción declaró que su familiar le había confesado el crimen pero luego, ante el tribunal, desdijo su versión.



En este punto, Rau aseguró que no solicitará la investigación por falso testimonio pero pidió que se tengan en cuentas sus declaraciones previas.



Por otro lado, en relación al relato del perito aportado por la defensa, el médico legista y psiquiatra Eduardo Eustaquio Villalba, el fiscal apuntó “fue una absoluta pérdida del tiempo mío, de ustedes y de todos los presentes, no sirvió para nada. Imagínense la seriedad del análisis que el médico confesó, aquí en la audiencia, que ni siquiera habló con el imputado”.



En su declaración, Villalba consignó que el implicado no era consciente de sus actos debido al exceso de consumo de sustancias.



“El muchacho comprende absolutamente la criminalidad de sus actos. Es una persona que sabe qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y como consecuencia de eso es capaz de responder penalmente. Y como tal, debe responder al delito de homicidio”, instó Martín Rau y solicitó 15 años de pena efectiva para Hugo Alberto Rolón.



Confianza en la Justicia

Por su parte, la querella que representa al abuelo de la víctima, inició sus alegatos con la referencia al requerimiento de elevación a juicio. Mencionó cómo fue la sucesión de hechos que culminó con la muerte de Maximiliano Mendoza aquella madrugada de julio.

Juan Teodoro Aguirre, querellante de la causa y abuelo de la víctima.

“El saber que perdió a su nieto a causa de un celular, al señor Teodoro le genera muchísimo dolor. Hace cuatro años se encuentra esperando, él confía plenamente en la Justicia, es decir en ustedes”, instó Brito antes de solicitar la condena de 15 años de prisión.



El letrado Jonatan Kliukas, en tanto, coincidió con que esa noche, en el barrio El Progreso, se encontraban en el lugar Rolón, Machado y Mendoza. Relató que hubo una pelea hasta que el imputado abandonó el lugar. Machado pudo observar que Mendoza emanaba sangre y el arma blanca yacía a sus pies.



En cuanto a la versión del imputado que manifestó haberse quedado dormido por el excesivo consumo de sustancias y haberse despertado recién con los golpes de Machado, el letrado afirmó que se desacreditó esa “fabulación de la defensa” mediante las pericias realizadas en autos ya que “no arrojaron tal resultado respecto a las pastillas”.



A su turno, la profesional Paula Brito agregó que “Alejandro Machado, quien fue testigo del hecho, ha declarado de una manera convincente explicando cómo fue la mecánica del hecho y que fue el imputado quien apuñaló al señor Mendoza”.



Desde la querella, se tuvo en cuenta la declaración de la oficial Verónica Gamboa que estuvo a cargo del operativo y las declaraciones de la tía del imputado que, en instancia de instrucción, declaró que su sobrino había confesado el crimen minutos después de cometerlo.



En ese sentido, la letrada expresó: “¿Será que existe un complot entre la tía del imputado, la oficial Gamboa y el señor Machado que se coordinaron en cuestión de segundos para que sus declaraciones coincidan o es que Rolón en su declaración miente?”.



“¿Existe un complot para meter las prendas al lavarropas o es que realmente esas prendas son las que llevaba puestas Rolón y que lo incriminaban por lo sucedido?”.



En ese contexto, continuó: “La única respuesta es que Rolón fue quien apuñaló a Mendoza, huyó del lugar, corrió a refugiarse a la casa de su tía e intentó hacer desaparecer las evidencias que lo incriminan. Así es que la conducta desplegada por el imputado se encuadra en el delito de homicidio”.

Beneficio de la duda

El abogado defensor César Ortellado solicitó la absolución de su cliente en virtud del beneficio de la duda. “Podemos inferir que no hay nada claro con la mecánica del hecho”, aseguró en tanto que el tribunal no dio lugar y la reconstrucción de la escena del crimen no fue posible. Agregó que existe una “confusión provocada por propios testigos que fue a buscar (Alejandro) Machado”.



El letrado mencionó que en el contexto en el que se encontraba su cliente era de consumos y excesos y, en ese punto, retomó la declaración indagatoria del médico legista Eustaquio Villalba que adujo la imposibilidad del imputado de comprender la criminalidad de sus actos por el abuso de sustancias.



Aseveró que la escena del crimen fue modificada, que había más gente que la referida por la fiscalía. Con respecto al arma blanca refirió que ningún testigo la reconoció y que “todas las pruebas que nosotros ofrecemos lo apartan a Rolón de la escena”.



El imputado, en tanto, se dirigió brevemente al tribunal y expresó “espero que tomen una decisión justa”.