Martín Guzmán dijo que se cumplieron los objetivos acordados con el FMI

sábado 23 de abril de 2022 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo un desayuno con invitados del sector privado, organismos multilaterales y think tanks en la ciudad de Washington, Estados Unidos.



En el encuentro, Guzmán sostuvo que “en las próximas semanas verán cómo fue el desempeño del primer trimestre del programa (con el FMI). Las metas de acumulación de reservas, monetarias y fiscales se han cumplido”.



Para el ministro, “la implementación del programa y el cumplimiento de las metas trimestre a trimestre debe conducir a un aumento en la credibilidad del programa económico y el anclaje de las expectativas”.



“La situación actual en la Argentina es de fuerte recuperación de la economía real, con desafíos y oportunidades significativas”, añadió el titular del Palacio de Hacienda.



A partir del acuerdo entre el gobierno argentino y el FMI, Guzmán indicó que “nos enfrentamos a una situación macrofinanciera más estable, de ayuda para afianzar el crecimiento de la inversión”.



En horas de la tarde el ministro dialogó con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y al término de la reunión afirmó que “las metas no se van a cambiar, sino que vamos a priorizar los gastos de la protección social”,



“Hemos sobre cumplido las metas fiscales del primer trimestre, y hemos logrado acumular reservas”, dijo Guzmán a la prensa en Washington, al término del encuentro.



“Con Kristalina Georgieva mantenemos el diálogo frecuentemente, casi semanalmente. En este encuentro se revisó el trabajo de la semana y el buen progreso que se viene verificando en la implementación de la pactado con el Fondo”, dijo el ministro.



En las reuniones “se analizó el contexto internacional y las implicancias de la Guerra en Ucrania, que están generando un proceso inflacionario a nivel global. Hay países que no tenían inflación y hoy tienen indicadores de dos dígitos. Hay un consenso internacional para evitar las consecuencias distributivas de la crisis. Importancia de los gobiernos para evitar el incremento de la desigualdad y promover una recuperación económica compartida”.



“Hay un buen progreso” en la realización del acuerdo, dijo Guzmán: “Hemos visto que el sendero fiscal fue en la línea de lo pactado, hay sobrecumplimiento respecto a la emisión monetaria alcanzando el 0,15% del producto.



“Hemos obtenido crecimiento en la acumulación las reservas internacionales -continuó. El programa económico viene en la línea de lo planeado. La economía continúa creciendo a paso firme y generando empleo”.



Inversiones en energía

“Argentina venía experimentando una caída en la producción de energía, y en el último año hemos revertido esta dinámica”, explicó Gumzán. Y agregó: “Tenemos los recursos para tener un desarrollo significativo del sector energético, con Vaca Muerta, y con recursos para energías renovables. ”.



En relación con el anuncio de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, el ministro de Economía expresó que “esperamos ser autosuficientes en gas próximamente. Estamos construyendo un gasoducto que conectará el sur argentino con el norte argentino y elevará significativamente la capacidad de producción”.



El funcionario dijo que este gasoducto es una gran oportunidad “en términos de estabilidad de la balanza de pagos y también ayuda a reducir los subsidios, porque disminuye el costo de producción, de energía”.

Salto repentino del dólar blue

El dólar blue se despertó en forma abrupta y aumentó en tan solo cuatro días $8, para coronar su mayor suba semanal en tres meses. El dólar informal ascendió $1 ayer hasta los $203, y alcanzó un máximo nominal de más de un mes, con lo cual la brecha con la cotización oficial se amplió al 77,7%. En la semana, el dólar paralelo acumuló un alza de $8, la más elevada desde enero. De esta manera, el dólar blue cerró por encima de los $200 por segunda rueda consecutiva, luego de 11 jornadas al hilo operando entre los $195 -mínimo desde octubre- y los $199,50. De todos modos, con la disparada de los dólares financieros, el dólar informal dejó de ser el más caro del mercado, al ser superado por el MEP y el CCL, que llegaron a cotizar arriba de $209 ayer. El precio máximo del blue en lo que va del año se vio a fines de enero cuando cotizó por encima de los $223, previo al acuerdo con el FMI.