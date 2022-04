Se demora la jura de Doñate y Reyes ante la Corte Suprema

sábado 23 de abril de 2022 | 6:02hs.

Las múltiples aristas que tiene el conflicto por el Consejo de la Magistratura no parecen tener final cercano. En la Justicia dejan trascender que nadie sabe cuándo se dará la foto del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, tomándoles juramento a los dos representantes que faltan para completar la nueva composición.



Así, el desembarco de la diputada radical Roxana Reyes y del senador camporista Martín Doñate en el organismo se demora y ni siquiera hay certezas de que pueda darse la semana que viene.



A diferencia de lo que ocurrió esta semana con la jura de las nuevas representantes de la abogacía, la magistratura y la academia, que se hizo apenas dos días después de la entrada en vigencia de la nueva composición del Consejo, la situación en torno a los representantes del Congreso presenta mayor complejidad.



Más allá de que Cristina Kirchner y Sergio Massa hayan demorado la elección de Doñate y Reyes, y sus pliegos hayan llegado al Consejo de la Magistratura el miércoles antes del acto de jura, las impugnaciones que presentaron el senador del PRO, Luis Juez, y el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, mantienen trabado un proceso que no pinta tan complejo.



Se espera entonces que haya en los próximos días una definición del Consejo y que el caso pase a definirse a la Corte. También hay expectativas respecto a una eventual decisión que pueda tomar el juez Luis Rodríguez de Comodoro Py ante la queja de Luis Juez y el fuero ordinario de la Ciudad ante otra denuncia presentada por el abogado macrista y ex consejero Alejandro Fargosi.



En tanto, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, escribió en Twitter ayer que “según la ley vigente el senador cumple con todos los requisitos legales para asumir el cargo”. De esa manera, en el Congreso ni en la Corte Suprema saben qué pasará y cuando habrá definiciones.