Por reclamo, cortarán de forma intermitente los pasos fronterizos

sábado 23 de abril de 2022 | 6:05hs.

Los trabajadores de Migraciones reiniciaron ayer las medida de fuerza al no prosperar el acuerdo salarial. Los empleados de este sector rechazaron los aumentos de los adicionales propuestos y resolvieron de forma unánime retomar diversas medidas de fuerza.



Por ese motivo, en la jornada de ayer, llevaron adelante lo que se denomina “huelga de celo”, que consiste en que los empleados apliquen de manera estricta el reglamento de la compañía, lo que acaba suponiendo una reducción de la productividad.



De esta forma, los empleados decidieron revisar y controlar de forma detenida cada documentación de las personas que intentaban trasponer la frontera. Sin embargo, ayer todavía se veía un flujo fluidos en el puente San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación.



Sin embargo, adelantaron que seguirán en estado de alerta permanente, asamblea y movilización, quite de colaboración, acompañado por medidas de paro lo que podría derivarse durante la jornada de hoy en un corte de circulación vehicular.



De acuerdo a lo que confirmó Javier Romero, delegado de ATE Migraciones, a El Territorio “mañana (por hoy) se reanudarán las medidas de fuerza, por el momento se va a trabajar a brazos caídos, a reglamento”.



Al tiempo que afirmó que “habrá cortes paulatinos o intermitentes, mientras que después de la actividad de la mañana haremos una reunión para ver cómo seguirán las medidas. Se van a ir incrementando si no tenemos respuestas de la Dirección Nacional de Migraciones”.



Asimismo, puntualizó en que las medidas se tomarán en conjunto en los distintos pasos, debido al reclamo de “el incremento a nuestro adicional es de $3.000, nosotros en asamblea pedíamos $40.000, además que no se tocó el tema de los compañeros despedidos en el 2020, porque hay falta de personal, no damos abasto, por eso también se comienzan estas medidas”.

Eliminarán el sellado en el pasaporte

Desde este lunes, se comenzará un proceso de eliminación progresiva de los sellos físicos que se estampaban en los pasaportes y serán reemplazados por el registro digital de entrada y salida del país. “Empezamos a implementarlos en aeropuertos y puertos y posteriormente en los pasos fronterizos, que son la mayoría”, indicó la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano.



La funcionaria calificó esta decisión como “una medida de modernización y de mayor seguridad migratoria, que va en consonancia con lo que están haciendo los países que tiene la mejor tecnología, como Israel, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá”.