La judicialización de un impuesto que afecta al FET

sábado 23 de abril de 2022 | 6:04hs.

Por Jorge Balanda Periodista

Hace algo más de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto las medidas cautelares que “habilitaban” a un grupo de industrias tabacaleras a no pagar el impuesto mínimo de cada paquete de cigarrillos. A pesar de ello, funcionarios de la Justicia Federal otorgan nuevas medidas que tienen directa incidencia en la recaudación del Fondo Especial del Tabaco (FET). Esta realidad priva de millones de dólares a las provincias tabacaleras.



Hace unos días se conoció el pedido de jury por parte de Carlos Alberto Rosso, senador salteño, en el que se denuncia la medida cautelar que la Sala II de la Cámara Federal de Salta le había otorgado a fines de marzo a la empresa Tabes.



A finales de marzo pasado la Cámara Federal de Salta, puntualmente los jueces integrantes de la Sala II -Alejandro Castellanos, Mariana Inés Catalano y Guillermo Federico Elías-, otorgaron a la tabacalera Tabes una medida cautelar. Mediante la resolución lo que hicieron fue recomponer una medida que beneficiaba a Tabes y que había sido dada de baja en octubre de 2021 por la jueza subrogante del Juzgado Federal 2, Mariela Alejandra Giménez.



Según el legislador, con la medida cautelar los jueces mencionados “otorgan a Tabes un beneficio excepcional y absolutamente opuesto al principio elemental de igualdad ante la ley, se trata de un notorio perjuicio al Fisco Nacional y a los productores tabacaleros de las siete provincias de la República Argentina productoras de tabaco”.



La permanente judicialización del impuesto mínimo no es nueva. Se trata de un conflicto de larga data. Durante los últimos siete años, un grupo de compañías tabacaleras ha eludido el pago del impuesto mínimo que establece la ley apoyándose en una serie de medidas cautelares que la Justicia Federal les otorgó. En mayo de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de Afip y en contra de Tabacalera Sarandí, dejando sin efecto la medida cautelar y generando precedente en las causas de las demás empresas.



Sin embargo, ninguna de estas compañías, entre las que se encuentra Tabes, ha pagado el impuesto mínimo obligatorio desde ese entonces. Para profundizar el conflicto, desde principios de 2022 Tabes, Bronway y otras han ido solicitando a jueces nuevas cautelares para continuar eludiendo los impuestos reglamentarios.



Preocupación en las provincias



De los impuestos que rigen al sector, un 8% del precio de venta corresponde al Fondo Especial del Tabaco (FET). La baja en la recaudación de impuestos por parte del Estado nacional y Afip tiene un impacto directo en la recaudación de las principales provincias productoras: Jujuy, Misiones, Salta, Chaco, Tucumán, Catamarca y Corrientes.



En los últimos siete años, de los 1.650 millones de dólares que dejaron de ingresar a las arcas nacionales: 940 millones de dólares los dejaron de percibir las provincias; 153 millones de la misma moneda se recortan de los ingresos del sistema de previsión social y 560 millones de dólares, los habría dejado de percibir el tesoro para gastos presupuestarios del Gobierno nacional.



La Provincia de Misiones, en estos años y ha dejado de percibir no menos de 50 millones de dólares en concepto de Impuestos Internos, FET e Ingresos Brutos.