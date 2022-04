Un musical para luchar

sábado 23 de abril de 2022 | 6:00hs.

El arte es escuela y a través de distintas expresiones, desde muy pequeños incorporamos actitudes de vida, valores y profundas enseñanzas.



Por eso, desde Cri Cri Producciones, el ala de comedia musical de Fundación Grillos, buscan formar en saberes ciudadanos más allá de los talentos.



‘‘Tenemos una misión en Fundación de trabajar las temáticas que más cuesta hablar porque creemos que a través del arte se puede llegar con el mensaje’’, graficó Yaiza Brizuela, directora de Cri Cri. En esa línea es que más de 80 niños y adolescentes trabajan intensamente estos días para presentar un espectáculo reflexivo en el marco del Día Internacional contra el Maltrato Infantil.



Organizado desde la casa de comedia, junto a la asociación Sueño para Misiones y distintas áreas estatales de la Provincia y la ciudad, los chicos se presentarán con la obra Soy Inocente mañana a las 18 en la plaza San Martín, de Posadas, en un despliegue único.



‘‘La dramaturgia escénica está puesta desde Cri cri con ocho profes que armaron el guión y luego se sumaron experiencias de los niños. Hablamos del maltrato infantil que va desde el trabajo hasta los abusos, o ser testigos de violencia. A través de eso se hizo una reflexión, interpretación y se busca que haya debate’’, profundizó Yaiza sobre la obra que ajusta detalles previo a su estreno.

Canto, baile y teatralización abordarán distintas problemáticas. Foto: Nicolás Arce

Con diálogos muy explícitos y escenas que reflejan las vejaciones que puede sufrir cualquier niño o adolescente, entre baile, canto y teatralización se tejen ejes como qué secretos no hay que guardar, a dónde hay que acudir ante una violación de derechos y cómo se debe acompañar a las víctimas.



Según detalló Brizuela, mientras van haciendo una reflexión se generan escenas sobre el maltrato y números musicales de autores populares. Por ejemplo No es no, de Axel con Soledad, Hay secretos, de Canticuentos, y algunas de su obra ya estrenada Matilda.



El foco este año estará puesto en la temática de los derechos de la infancia que irá empapando las actuaciones, los ensayos y seguramente también las deliberaciones en casa de estos pequeños artistas.



Lo interesante además, radica obviamente en darle voz, escucharlos y no imponer un mensaje por sobre sus problemáticas y aspiraciones. Puntualmente Soy Inocente se viene trabajando desde marzo y sobre todo los alumnos más grandes ya vienen con un entrenamiento sobre cuestiones de derechos. El año pasado, por ejemplo, la pieza Aladín, la princesa y la lámpara les permitió ahondar en el rol de la mujer en la sociedad.



‘‘El mensaje es de par a par. De niño a niño, de adolescente a adolescente. Los que van a llevar todo el mensaje son los niños’’, resaltó Yaiza Brizuela sobre esta actuación que planea repetirse en distintos barrios y espacios de la ciudad.



‘‘Creemos que el arte es la forma más simple y pregnante de llegar a otras personas con el mensaje. Y el mensaje que nosotros queremos dar en este caso es de par a par, por eso los protagonistas de esta obra y los que van a llevar todo el discurso van a ser los niños y los adolescentes’’, insistió la directora al recordar que el lunes, día de la efeméride en sí, también harán una presentación adaptada en el recinto de la Cámara de Diputados.



Desde los 3 a los 21 años, distintas etapas de la vida plasmarán una lucha que tal como revela periódicamente Unicef, sigue tan vigente como necesaria. Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño se firmó en 1989 y cosecha algunos destacados logros, aún queda mucho por avanzar en seguridad para todos los niños.



‘‘La multitud permite llevar el mensaje más fuerte. Es difícil ver a niños y adolescentes en posición de lucha, me emociona’’, reveló Yaiza sobre este histórico puntapié.



Más educación es igual a más derechos, esa será también la premisa de mañana con el arte como ideal aliado.



‘‘Cuando uno no puede decir con palabras, acude al arte por eso es tan importante la educación artística, sobre todo en el caso de los niños. Les ayuda a comunicarse, no solamente con palabras, sino también con canciones, movimientos a la vez que le produce una liberación y un bienestar”, resumió la profesora.