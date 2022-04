"Reír siempre hace bien, hay que reírse de todo"

sábado 23 de abril de 2022 | 6:00hs.

Por primera vez en la Tierra Colorada como standapero, Ezequiel Campa se presenta esta noche en el Auditorium del Montoya con Cheto y Choto, el unipersonal con el que viene recorriendo varios escenarios del país.



El show fue estrenado en 2019 y la pandemia frenó las presentaciones. Sin embargo, hace pocos meses el comediante retomó su gira y ahora desembarca en Misiones anhelando “que el show sea bien aceptado por el público para que pueda volver a presentarse”.



Campa tiene experiencia como precursor en aterrizar como humorista fuera de sus pagos. Es uno de los primeros standaperos que se animó a llevar adelante giras nacionales.



Con esa premisa y sin miedo al éxito compartirá con sus seguidores locales un show en el que habla “de todo” con la intención de agregar Posadas como parada obligatoria en cada gira que encare de ahora en adelante.



“Mis shows son bastante mezclados, voy pasando por un montón de temas. Yo hablo mucho de que tengo 46 años y no tengo hijos y de muchas otras cuestiones. Es un repaso y una dicción de un comediante que se encuentra con un montón de inseguridades y cuestiones que no entiende muy bien como son”, señaló en diálogo con El Territorio en la previa de su presentación.



“Es un poco lo que nos pasa a todos, son temas que nos atraviesan como humanos, cosas por las que muchos pasamos, que muchos compartimos o que se nos pasan por la cabeza”, adelantó sobre el show que más allá de tener un hilo conductor también habilita espacios para la improvisación y el intercambio con el público o lo que surja del encuentro.



La temática de la dicción invita a replantearnos cuestiones impuestas o naturalizadas y otras que quizá pensamos que nos pasan sólo en lo personal, pero que en realidad muchos comparten. Todo desde una perspectiva humorística y alegre.



“Todos estos temas son cuestiones que hoy se están replanteando mucho. Antes era más difícil hablar, pero ahora y por suerte todo se comparte. Creo que también eso es mejor para todos”, resaltó el comediante haciendo hincapié en todo lo que antes quedaba sólo guardado en la conciencia y hoy puede exteriorizarse y compartirse en comunidad, sin miedo.



Los temas que se tratan son universales. “Siempre y de mil formas hablamos del amor, los amigos, el paso del tiempo, la enfermedad, la muerte, el dinero. Pero me parece que el asunto está en cómo uno los explora o encara. El tema pasa por la dicción, el punto de vista”, dijo resaltando en que se enfoca en lo que a él mismo le resulta divertido para charlar y después “rezo para que a la gente también le cause gracia”, dijo entre risas.



Al respecto destacó que aunque el humor tiene esa particularidad de no ser el mismo para todos -porque no a todos nos resulta gracioso lo mismo-, primero se centra en lo que a él le divierte: “Está bueno reírnos de lo cotidiano y lo más profundo de la vida. Reír siempre hace bien, hay que reírse de todo”.



“En todos los aspectos de la vida hay material para cortar para la risa y no hay que tenerle miedo a reírse. Reírse ayuda siempre”, cerró Campa alentando a encontrar un tiempo no solo para el relax, sino también para el humor.

Con Club

2x1 con el club

Con la tarjeta de Club El Territorio podés disfrutar de un descuento del 20% en las entradas para disfrutar del show de 'Cheto y Choto', de Ezequiel Campa, que será hoy en el autorium Montoya.