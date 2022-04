sábado 23 de abril de 2022 | 1:00hs.

Las más pedidas

Felices por siempre - Maria Becerra Plan A - Paulo Londra Marte - Sofía Reyes, Maria Becerra Fantasi - Beéle, Tini Bam bam - Camila Cabello, Ed Sheeran Wow bb - Natti Natasha, Chimbala, El Alfa Melancólicos anónimos - Sebastián Yatra D Better days - Mae Muller, Polo G, Neiked Mon amour - Aitana, Zzoilo Hasta los dientes - Camila Cabello, Maria Becerra

Sharen Díaz, Marcela Longarini y Brenda Borjas.

Florencia Duarte, Cecilia Ortiz y Luz Skanata.

Antonella Da Rosa, Valeria Cardozo y Agustina Meza.

Aníbal Escalada, Nacho Galarza, Agostina Cioccolani y Mónica Galarza.



Telenovelas, un género que mantiene su esencia

La mayoría de las personas sabemos que hay telenovelas que no podemos olvidar, ese género televisivo lleno de tragedias, engaños, risas y más, que nos atraparon o nos siguen atrapando. En los últimos días este clásico de la televisión llegó a Tik Tok en múltiples formatos bajo el hashtag #Telenovelas. La consigna es que compartas un video con un chisme o drama que haga de tu vida algo similar a las novelas. Se pueden ver a muchos tiktokers imitando las clásicas caras dramáticas de los personajes o las escenas más conmemorativas.



Lo curioso es que a pesar de la diversidad de plataformas y géneros nuevos que surgen diariamente, las telenovelas de principio de los años 2000 siguen siendo unas de las más elegidas por el público.

Stars Wars es inspiración de nueve nuevos videojuegos

Electronic Arts ha tenido la exclusividad del desarrollo de videojuegos de Star Wars desde 2013, fecha en la que firmó un acuerdo de diez años que termina el año que viene y que Disney no renovará. Eso ha abierto la puerta a la expansión de la licencia de La Guerra de las Galaxias, una exitosa franquicia cinematográfica que ha dado muy buenos juegos a lo largo de toda su historia y que ahora seguirá explorando este sector a manos de otros estudios de desarrollo: ya no sólo será Electronic Arts la que produzca juegos de Star Wars, sino que otras compañías, como Ubisoft, Quantic Dream y Skydance New Media han comenzado ya a trabajar en adaptaciones de este rico y provechoso universo. Por el momento trascendió que hay nueve juegos nuevos en desarrollo y no tienen aún fecha de lanzamiento. Eso sí, los fanáticos de la saga esperan con ansías ponerse en la piel de los personajes y protagonizar grandes aventuras.