Con talleres, buscan frenar los casos de violencia escolar

sábado 23 de abril de 2022 | 6:04hs.

Hay alarma entre las autoridades comunales y educativas por las situaciones de violencia escolar en establecimientos secundarios de Eldorado, desde peleas a la salida de clases hasta hostigamiento en redes sociales se volvieron una constante en la comunidad educativa del Alto Paraná.



Es así que desde el municipio elaboraron un plan de trabajo escuela por escuela con el objetivo de revertir esa realidad. El programa comenzó a implementarse días atrás y tal fue el interés que desde municipios vecinos ya se contactaron con el objetivo de replicarlo en sus respectivas comunas. Es que los casos de bullying y grooming van en aumento hasta situaciones límites que pueden terminar en el suicidio adolescente.



“El programa surge al ver la realidad de las escuelas en cuanto a la violencia expresada de distintas maneras. A partir de esa situación elaboramos un plan que trabaja sobre cuatro ejes temáticos: violencia en su más amplio sentido pero sobre todo intraescolar y de pareja en los jóvenes, adicciones, suicidio y vulneración de derechos”, expresó a El Territorio Leticia López, jefa de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de Eldorado.



El programa al que hace referencia se denomina Plan de Fortalecimiento Municipal para la Detección y Acompañamiento de Situaciones de Violencia en el Ámbito Escolar y fue puesto en marcha esta semana.



El objetivo es llegar a todos los estudiantes secundarios y ya arrancaron con los primeros encuentros en el CEP 16.



A fin de lograr la participación de los jóvenes en las charlas, se idearon cinco talleres que abordan distintas temáticas.



“Nosotros, conjuntamente con otras áreas del municipio y la colaboración de los establecimientos escolares, realizamos charlas de concientización sobre todos estos temas, pero además implementamos talleres con un cupo de no más de 30 alumnos por taller”, explicó sobre cómo convocan a los adolescentes a ser parte de los encuentros.



Allí abordan sobre educación sexual; otro eje se denomina ‘bailo sin miedo, música contra la violencia’, para relacionarse sin temor; el otro enfoque es ‘el acoso no es un cuento’. Allí intentan que los jóvenes comprendan las situaciones de acoso que se dan cotidianamente y que aprendan a diferenciar lo que es el acoso del “coqueteo”.



El cuarto taller es ‘piensa como hablas’ y se vincula a la forma de expresarse oral o gráficamente y el último trabaja sobre la prevención de la violencia en todas sus formas.



Al ser la población que cursa estudios secundarios muy numerosa, el programa tiene la intención de que los jóvenes que asistan a los talleres se conviertan en promotores de la prevención de la violencia.



“Son muchos estudiantes, algunas de las escuelas tienen más de 700 alumnos y se nos dificulta un poco llegar a todos. Por eso pretendemos que los estudiantes se conviertan en promotores de las charlas y talleres que damos para que transmitan los conocimientos que adquirieron”, dijo la funcionaria.



Y agregó: “Además de transmitir conocimientos, lo que me parece importante es escuchar lo que nos dicen los jóvenes, porque por ahí la visión que tenemos nosotros difiere un poco de la de ellos. Por ejemplo, una realidad que nos encontramos con ellos es la del grooming (abuso y acoso sexual online) y también, aunque forma parte del acoso en general, debe ser abordado de otra manera. Como los jóvenes quieren participar y hablar, nos cuentan situaciones cotidianas, de esas que se dan todos los días”.



Uno de los aspectos que resalta la funcionaria es el interés que despertó en otros municipios el plan desarrollado en Eldorado.



“Tenemos muchas consultas de otros municipios de Misiones pidiéndonos precisiones sobre cómo trabajamos y eso es algo que nos enorgullece, que otros crean en lo que estamos haciendo y puedan también desarrollarlo”, cerró.