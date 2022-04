Polémica por ordenanza que elimina uso obligatorio de barbijo en Apóstoles

sábado 23 de abril de 2022 | 6:04hs.

El Concejo Deliberante de Apóstoles aprobó por unanimidad en la noche del jueves un proyecto de ordenanza presentado por el concejal de Activar Juan Ahumada que tiene como objetivo dejar sin efecto las medidas establecidas por reglamentos y resoluciones del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) y todas las normas que supongan represalia por no cumplirlas.



Entre ellas se deja de lado la obligatoriedad del uso del barbijo o el distanciamiento de dos metros entre personas, entre otros puntos expuestos en la normativa municipal.



La medida del deliberativo local generó sorpresa y la intendenta, María Eugenia Safrán, anticipó que vetará la ordenanza porque contradice a una ley superior sancionada por la provincia en junio de 2020.



Es así que el uso del barbijo y el distanciamiento social, como medidas de prevención ante el Covid-19, dejaron de ser una medida local al momento en que la Cámara de Diputados aprobó la ley que rige, según se indica en su articulado, mientras esté vigente la emergencia sanitaria y epidemiológica decretada por el Ejecutivo provincial, esto es, en principio, hasta el próximo 31 de julio.



La ordenanza de Apóstoles indica en su artículo primero que se eliminan “todas las medidas referidas a la pandemia del Covid-19, establecidas por reglamentos y decretos del DEM, dejando sin efecto toda otra norma que se oponga a la presente”.



Por norma se refiere a las emanadas por el Concejo o por el Ejecutivo municipal, ya que no es potestad de los concejales dejar sin efectos leyes provinciales.



El artículo 2 elimina la obligatoriedad del “uso de barbijo o cubrebocas en las dependencias de la administración pública municipal, organismos y entes descentralizados, transporte público, como así también en la vía pública, espectáculos al aire libre o espacios cerrados, quedando sujeto la responsabilidad individual el uso o no del barbijo”.



De esta forma, el artículo completo contradice lo que impone la ley provincial.



El artículo 3 de la ordenanza faculta a “los dueños de los bares, kioscos, restaurantes y comercios en general a exigir o no el uso del barbijo en sus respectivos locales del derecho admisión y/o permanencia” en su interior, dejando así a criterio de los comerciantes el uso de estas medidas.



Mientras, en el cuarto apartado se elimina “el distanciamiento social de dos metros en espacios abiertos y predios cerrados en general”.



Los concejales argumentaron al aprobar la ordenanza que varias jurisdicciones del país comenzaron a levantar las restricciones establecidas por la pandemia de coronavirus. Entre ellas nombraron a la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes y Chubut.



Sostuvieron también que “los datos referidos al tratamiento de la pandemia como ser los contagios y la cantidad de fallecidos se redujeron a cifras mínimas, hasta ser menores a la de la gripe estacional; acompañados también por el aumento en el índice de vacunados con el esquema básico de inmunización y aquellos que han optado por la utilización de mayores dosis”.



“Debemos continuar hacia adelante, ya que la pospandemia trae también muchas causas derivadas de la misma, como la readaptación social, el encuentro y contacto con el otro, en muchos chicos se ha detectado estrés y trastornos patológicos por no sentirse cómodos sin el barbijo”, se argumentó para aprobar la norma municipal.



El proyecto fue acompañado por los concejales de todos los bloques pese a ir en contra de una ley provincial.



Consultado al respecto, el impulsor de la ordenanza, Juan Ahumada, señaló a El Territorio que vetar la norma está dentro de las facultades de la intendenta. “Nosotros estamos capacitados para hacer este tipo de ordenanzas y las defenderemos. En caso de que se dé el veto, iremos por la insistencia para que se apruebe, pero hasta hoy la ordenanza está vigente y esperaremos a ver cómo se resuelve”, explicó.



Ahumada dijo que se sorprendió al ver la sorpresa de la intendenta por la nueva ordenanza. “Esto se trató toda la semana y hoy la intendenta sale a declarar que es una sorpresa, que está mal aplicado y que no es válido”, indicó y remarcó que cuatro concejales renovadores acompañaron el proyecto.



“Debería respetar la voluntad del pueblo, demostrada a través de sus representantes”, agregó.



En contra

La intendenta Safrán insistió, por su lado, en que está en contra de la medida aprobada por considerar que contradice a una ley provincial y que la vetará.



“Hay una ley que obliga el uso del barbijo. Creo que esta ordenanza no tiene validez”, afirmó.



“Hablé con el Ministro de Salud, Oscar Alarcón, y coincidimos en que hay otras enfermedades que están dando vueltas. No hubo comunicación previa sobre esta ordenanza. Le expliqué al presidente del Concejo, Alberto Poliszuk, que eso no se hace así. Antes había que consultar”, precisó la jefa comunal.



En la Legislatura

Por su parte, esta semana se informó sobre un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados por el legislador Ariel Pianesi (UCR) quien propone la derogación de la obligatoriedad del barbijo y tapabocas en la provincia. El diputado sostiene que debe ser utilizado de manera personal y optativa.



Asimismo, el proyecto de Pianesi hace una excepción: “Establecése la facultad del Poder Ejecutivo de determinar aquellos lugares que considere conveniente la utilización de elementos de protección facial, que cubran nariz, boca y mentón”.



Por su lado, los médicos infectólogos sostienen que el barbijo debe continuar como medida de prevención no sólo contra el Covid-19 sino también contra otras enfermedades respiratorias.



“Hay que insistir en el uso correcto y continuar usándolo, por lo menos en esta temporada otoño invierno”, había dicho el pediatra infectólogo Oscar López.

Covid-19: abril aún no tuvo muertes

En un nuevo parte emitido por el Ministerio de Salud Pública de Misiones, que ahora sale de manera semanal, se informaron ayer siete contagios en cinco municipios y ninguna muerte. El 26 de marzo se produjo el último fallecimiento por Covid-19 en la tierra colorada.



Con estos nuevos indicadores la provincia llegó a la cifra de 83.968 casos acumulados y el número de pacientes recuperados es de 82.869 y las muertes se mantienen en 930. Los casos activos -personas cursando la enfermedad- eran ayer 169, un total de 47 menos que la semana pasada. Y había sólo dos personas internadas en hospitales o sanatorios. A nivel nacional, los partes epidemiológicos ahora se emiten sólo los domingos. El último boletín dio cuenta de un total de 9.060.923 de casos acumulados y 128.344 fallecidos en Argentina.

Pami: el lunes aplican la antigripal

La Unidad de Gestión Local del Pami Misiones informó ayer que este lunes de 8 a 12 las personas afiliadas a la obra social podrán vacunarse contra la gripe acercándose al edificio ubicado en Salta 1744, de la ciudad de Posadas.



“Las personas mayores necesitarán acercarse únicamente con su DNI, carnet de afiliación y el de vacunación (en caso de tenerlo). En esta oportunidad, además de la vacuna antigripal, se contará con la primera dosis de la neumococo para quienes aún no se la hayan aplicado”, explicaron desde la sede local del organismo.



Ese mismo día quienes trabajan en la obra social podrán colocarse la dosis, si así lo desean. Por otro lado, para el resto de la provincia, integrantes del equipo médico de la UGL están organizando diferentes recorridos para llevar las dosis. Por caso, la semana que viene habrá operativos en Montecarlo, Garuhapé y Colonia Victoria, indicaron.