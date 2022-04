Familia comenzó a restaurar monte afectado por incendios

sábado 23 de abril de 2022 | 6:04hs.

Una acción sumamente importante, valiosa y necesaria fue impulsada por una pareja de docentes de San Pedro. Se trata de la plantación de árboles nativos con el objetivo de recuperar el monte que fue consumido por los incendios forestales ocurridos meses atrás en la zona de San Lorenzo y Fortaleza. Como un mensaje esperanzador, realizaron la primera plantación de frutales, que en un futuro producirán alimento para la fauna que habita en la zona.



En este caso, la pareja conformada por Carlos Drews y Marlene Nagel adquirió una superficie de diez hectáreas ubicada en colonia Fortaleza, cuyas características de relieve lo tornan un tanto inapropiado para la actividad agrícola, por lo que el motivo de la adquisición responde a una valiosa voluntad de conservar el monte, más cuando la chacra es atravesada por un arroyo conocido como Juvencio.



Lamentablemente, los alrededores de la propiedad sufrieron enormes pérdidas de biodiversidad a consecuencia de los voraces incendios.



Dicha afectación torna vulnerable al espacio, que gracias al enorme esfuerzo de la familia y vecinos, no fue afectada por la intensidad de las llamas originada en San Lorenzo, una colonia lindante. No por eso dejaron de prestarle atención a la situación devastada de las superficies vecinas. Tal es así que en uno de los casos se quemaron 40 hectáreas de monte. La idea es realizar un trabajo de recuperación del monte con el objetivo de generar conciencia entre los vecinos sobre lo esencial de evitar el desmonte.



“Tenemos que hacer algo, dijimos cuando notamos que en nuestro lote muchos animales perdieron su hábitat y se refugian. Con la idea de replantar recurrí al jefe de la Reserva de Biosfera Yabotí, Jorge Bondar, quien realizó gestiones. Presentamos notas ante Lorena Habel, a cargo del Parque Araucaria, y ya concretamos la primera plantación”, explicó Carlos.



La favorable y rápida respuesta por parte del personal del Parque Araucaria, que donó los plantines nativos permitió llevar a terreno las primeras plantas en las zonas de transición cercana al bosque que se salvó del fuego.



“La idea es sumarles a los vecinos, proporcionarles los platines porque se trata de tierras con desniveles, piedras, no aptos para algunos cultivos. Va a llevar tiempo, estamos motivados con la idea de volcar el concepto de sustentabilidad de los recursos y es un legado, un mensaje que queremos transmitir a nuestros hijos Germán y Vanina”, detalló Drews.



La incorporación de los árboles fue realizada por la familia, con especial interés de uno de los hijos, Germán, quien cursa el tercer año del nivel medio y se muestra cautivado por todas las cuestiones referidas al medioambiente.



En lo que respecta las variedades, apuntan precisamente a generar fuentes de alimentos para los animales silvestres. “El pedido fue sobre todo de especies nativas frutales, para que los bichos del monte tengan comida. Nos dieron pitanga, jacaratiá, cereza, guapurití y arbóreos como anchico, pino paraná, loro negro, lapacho. Aparte de lo que conseguimos, compramos otros plantines y estamos pensando en generar nuestro propio vivero", especificó la familia.



Las condiciones de extrema sequía en meses anteriores ponen de manifiesto la falta de cuidado para con las fuentes de agua y el entorno natural. En ese sentido, es necesario generar acciones tan valiosas como esta para cambiar la cultura de explotación, que de a poco se revierte y se puso en evidencia en la unión de los vecinos de las chacras afectadas que lucharon incansablemente junto a los bomberos voluntarios para salvar el monte y evitar daños mayores.



La familia está abierta a recibir asistencia técnica o colaboración de cualquier institución que trabaje con la recuperación del monte.