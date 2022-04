Entidades rurales harán hoy un tractorazo a Plaza de Mayo

sábado 23 de abril de 2022 | 6:02hs.

En medio de un clima enrarecido, la protesta de un sector del campo llegará hoy a la Ciudad de Buenos Aires. Sin la presencia de la mesa de enlace, productores rurales de distintos puntos del país realizarán un tractorazo que finalizará en Plaza de Mayo.



Los representantes del campo argumentan que marcharán para decirles “basta” a las políticas adversas del gobierno y “hartos” de la creciente presión impositiva hacia el sector, en un contexto de fuerte incremento de los precios de los insumos y combustible, escasez de gasoil y una brecha cambiaria que los perjudica.



La protesta fue convocada por ruralistas, con apoyo opositor, y calificada ayer por el gobierno nacional como una “marcha política” sin “consignas claras” que se realiza “por las dudas, contra un proyecto que no conocen”.



“Se trata de una marcha política y tiene que ver con otros intereses que defender los derechos legítimos del campo, que es un sector fundamental para el crecimiento de la Argentina. No hubo suba de retenciones. Están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen”, dijo ayer la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.



De esta manera, se refirió al denominado ‘tractorazo’ convocado para este sábado, a partir de las 15, por productores de distintos puntos del país, convocado a través de las redes sociales con la etiqueta #23A, al que también se le sumaron dirigentes de Juntos por el Cambio con otras consignas políticas “en defensa de la república y la justicia independiente”.



La iniciativa para la movilización partió de los productores autoconvocados, aunque la protesta no tiene el aval de la mesa de enlace. “El 23 allá vamos todos. El campo y la ciudad marchan juntos para exigirles (al gobierno nacional) que dejen de gastar”, expresa la convocatoria. Entre otros puntos, reclaman: “Que no nos maten a impuestos, que dejen de endeudarnos”. Y aseguran que “para bajar la inflación, hay que bajar el gasto político”.



Tensión por la seguridad

La seguridad de la movilización de hoy también fue otro de los temas analizados desde el gobierno nacional: el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández informó que se comunicó ayer con su par de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, quien le confirmó que las autoridades porteñas autorizaron el ingreso de tractores a la ciudad de Buenos Aires.



Fernández recordó que el gobierno nacional “no tiene jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires” -excepto en lo que corresponde a la custodia de espacios federales- y sostuvo que dada la autorización brindada por la administración porteña al ingreso de tractores a su territorio, la Nación no tiene “nada que hacer”.



Desde la Ciudad de Buenos Aires, D’Alesandro explicó que recibieron “una comunicación por parte de los organizadores de la movilización para avisarnos que iban a manifestarse”.