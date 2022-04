La China Suárez se lanzó como cantante

sábado 23 de abril de 2022 | 6:00hs.

En los últimos tiempos, Eugenia La China Suárez estaba enfocada en su regreso a una disciplina artística que había abandonado hace un tiempo. Según fue adelantando en sucesivas entregas virtuales, lo que la tenía ocupada era El juego del amor, un dueto con el artista cordobés Santiago Celli, que finalmente este jueves vio la luz.



Eugenia tenía ganas de volver a desarrollar su faceta de cantante pero no encontraba por donde encararlo. “Venía escuchando a Santi hace un tiempito, luego me enteré que además de cantar, escribía, componía y producía así que dije, es él. Él era el empujón que necesitaba para animarme a empezar con la música”, destacó la ex Casi ángeles. “Estaba muy perdida y escucharlo a él, empezar a probar cosas me sacó todas las dudas, ahí me propuso participar de su canción, me tiré de cabeza y acá estamos”, agregó la actriz en la previa.



En un vivo de Instagram, los artistas anticiparon el lanzamiento del video, que estuvo en las plataformas a las 20 hora argentina. Según contó el compositor, la canción tiene un tiempo ya, pero quedó afuera de su último trabajo porque era algo distinto a lo que quería mostrar en Atte. Celli, su segundo álbum como solista. El tema lo produjo junto a dos talentos como Cachorro López y Ale Sergi, y quedó en pausa hasta que encontrara su lugar dentro de su propuesta.



Lo que el autor sentía que le faltaba a El juego del amor era la voz de una mujer. Y esa mujer fue la China.



“Para mi es un placer, estoy agradecida, contenta, como en el primer día de colegio, quiero escuchar ya la canción”, acotó la actriz, sin ocultar su ansiedad.