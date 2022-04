Shakira estrenó una nueva canción junto a Rauw Alejandro

sábado 23 de abril de 2022 | 6:00hs.

A principios de esta semana, Shakira compartió en sus redes sociales un adelanto de Te felicito, una canción junto a Rauw Alejandro. Los fans ya pueden disfrutar del video.



Un típico reguetón que fusiona aires de funk. El clip muestra a la artista colombiana creando a su hombre ideal que resulta ser el cantante puertorriqueño. Rauw y su alter ego robot se unen a Shakira en una coreografía electrizante. El video se filmó en Barcelona y fue dirigido por Jaume de la Iguana.



La canción formará parte de su próximo disco. Hasta el momento no trascendió la fecha de salida, pero los fans están con muchas ganas de escuchar más canciones.



En julio del año pasado, después de unos años de silencio, la artista colombiana compartió Dont Wait Up. Un tema con mucho ritmo. “Me emociona compartir mi nueva canción con todo el mundo – el día que la creamos en el estudio, ¡yo sabía que le quedaría perfecta al verano y esas noches donde no quieres pensar en el mañana!”, destacó.