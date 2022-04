David Simon, sello de autor de las series más admiradas

sábado 23 de abril de 2022 | 6:00hs.

Si The Wire es para muchos la serie más importante de este siglo, su creador (David Simon) probablemente sea el showrunner más prestigioso de la actualidad. Sus proyectos no son los más caros ni los más populares ni tienen a las máximas estrellas de la industria, pero siempre son reconocidos por su sello, su inteligencia, su jerarquía y suelen marcar tendencias que luego otros aplican en series con aspiraciones más masivas.



El término showrunner se utiliza en el universo de las series para designar al guionista estrella que es también el productor general, el supervisor y el responsable final frente a la cadena o servicio de streaming que lo contrata. En algunos casos, como Vince Gilligan y Peter Gould en el combo Breaking Bad-Better Call Saul, hasta se animan a dirigir algunos espisodios.



Durante muchos años los críticos se negaron a analizar a los showrunners en términos autorales, categoría que sí utilizan de forma habitual desde la cinefilia. Nadie duda de que Woody Allen, Jean-Luc Godard, Quentin Tarantino, Lucrecia Martel o Pedro Almodóvar son autores. Pues bien, Vince Gilligan y David Simon también lo son, solo que en el mucho más difuso mundillo de las series.



Y David Simon es nuevamente noticia por estos días porque este lunes 25 se estrenará tanto en HBO (cadena que ha financiado casi todos sus proyectos) como en la plataforma de streaming HBO Max La ciudad es nuestra, una miniserie de seis espisodios de una hora cada uno que creó junto a su habitual socio George Pelecanos y que filmó en todas sus partes Reinaldo Marcus Green, quien venía de dirigir la nominada al Oscar “Rey Richard: una familia ganadora”.



La convulsionada Baltimore, que con apenas 620.000 habitantes tiene una de las tasas de crímenes más altas de los Estados Unidos es el escenario en el que transcurre la historia.



De formación periodística (se desempeñó durante 13 años, entre 1982 y 1995, en la sección Policiales en el diario The Baltimore Sun), Simon escribió varios libros de investigación hasta que comenzó a incursionar también como guionista en 1993.



Y precisamente sobre un libro escrito por otro veterano cronista del Baltimore Sun como Justin Fenton está basado su último proyecto. Fenton investigó en profundidad uno de los casos de corrupción más impactantes de la historia policial de los Estados Unidos, que terminó en 2017 con una decena de detectives condenados a entre 10 y 25 años de prisión por constantes abusos a la población civil, pero sobre todo por quedarse de forma habitual con armas, drogas y dinero incautados a los narcos en distintos operativos en zonas de monoblocks.



Si bien se trata -como en casi todos los proyectos de Simon- de una apuesta coral con un seguimiento minucioso del día a día de los policías en las oficinas y las calles, de sus superiores que deben lidiar con el poder político, de los funcionarios del Departamento de Justicia y de los agentes del FBI que llegan para investigar de forma independiente el caso, hay en La ciudad es nuestra hay un personaje central.



Wayne Jenkins de Jon Bernthal es uno de los agentes corruptos de la Task Force de Baltimore. La acción principal transcurre en 2017, cuando todo el sistema podrido es revelado, denunciado y castigado, pero los constantes flashbacks de la serie nos transportan al pasado de los personajes y los momentos donde ocurrieron los hechos más violentos y desgarradores.



Todo está precisado hasta niveles de obsesión enfermiza, su realismo conmueve, la verdad se impone y Simon demuestra que no tiene demasiados equivalentes ni parangones en la actualidad a la hora de exponer las contradicciones y miserias de las instituciones públicas, el racismo extendido, la hipocresía y la doble moral de la sociedad estadounidense.