Flor de la V: “Me sentí sola, otra vez la diferente”

sábado 23 de abril de 2022 | 6:00hs.

En un profundo y extenso texto Flor de la V desnudó su corazón y reflexionó sobre la sensación de soledad que tuvo durante gran parte de su vida, sobre todo en su infancia. Una sensación que volvió a tener hace unos días, tras participar en la reunión de padres del colegio de sus hijos Paul e Isabella, de 10 años, fruto de su relación con Pablo Goycochea.



“Para quienes crecimos en la década de los 80, y en una sociedad binaria, la palabra ‘normal’ establecía un límite: estabas dentro o fuera. Te podía hacer sentir que pertenecías a este mundo o que eras un ser extraterrestre”, comenzó recordando la conductora de Intrusos en su columna en Página 12. “Muchas veces, en la escuela, me encontraba mirando a mi alrededor sin poder identificarme con nadie”, agregó señalando no se sentía entre pares y que le costaba construir ese sentido de pertenencia.



En ese momento no lograba identificarse con nadie de su entorno, lo que le generaba malestar y muchas preguntas: “Ninguna de las personas o niñxs que me rodeaban se parecían a mí o actuaban como yo. No era normal. No formaba parte de ese ecosistema. ¿Estaba fallada? ¿Por qué no veía a otrxs como yo? Crecer sintiéndome tan distinta fue muy difícil y más en esa época en la que esa diferencia era razón suficiente para que a alguien lo excluyeran de actividades, amistades, espacios, etc.”, acotó.



Aunque aquello parecía parte del pasado, la semana pasada en una reunión de padres del colegio de sus hijos, instrucción a la que los mellizos de diez años van desde el jardín de infantes, aquella sensación volvió a Flor, cosa que quiso compartir con sus seguidores.



“Mis hijxs van a la misma escuela desde sala de tres. No sé qué cambió en mí en estos años, pero por primera vez me puse a mirar a mi alrededor y experimenté lo mismo que en mi infancia: me sentí sola, nuevamente la diferente”, dijo y explicó: “Claramente una mamá trans es algo que aún no forma parte de lo ‘normal’ en esta sociedad, si ahora entendemos por normal a lo que indica la estadística. Como toda diferencia, esta resalta más cuando hay pocos casos. Puedo lidiar con eso”.



Sin embargo, lo que generó esto en ella no fue el hecho de ser la única, sino el motivo: “Lo que no termino de asimilar es una sensación que no tiene una respuesta para mí: ¿Soy la única mamá trans porque efectivamente somos pocas quienes desde chicas experimentamos la necesidad de reconocernos y que nos reconozcan?¿Seguimos siendo pocas porque en este modelo en que vivimos todavía la represión es tan grande que no todas logramos romper con la norma? ¿Seríamos más si la sociedad dejara de estar tan pendiente del binarismo? ¡Quizá en un futuro no binario no sería ni siquiera necesaria la expresión trans”.



De esa forma Flor dejó la duda respecto a si la sociedad mirara diferente, serían más las mujeres trans que se convierten en madre. Paul e Isabella, fruto de la relación de la actriz con quien es su marido Pablo Goycochea, nacieron el 25 de agosto del 2011 gracias a una subrogación.



En el 2018 en una entrevista ella contó que los nenes saben todo: “Ellos ya saben cómo llegaron a nuestras vidas y es súper natural para ellos cómo llegaron a casa. Me preguntaron hace más de dos años y lo único que teníamos que hacer era responder”, dijo sobre aquel momento.



“Para nosotros es natural lo que sucedió. A medida que los niños preguntan, uno tiene que responder, darles el ejemplo y la verdad”, dijo y sobre la subrogación, agregó destacando que para ellos también está naturalizada la cuestión: “Es un procedimiento que tiene que ver con un acto de amor y ojalá las personas que tienen dificultades para tener hijos puedan hacer el tratamiento”.