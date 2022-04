Tiene 34 años y busca a su padre biológico en Misiones

viernes 22 de abril de 2022 | 17:54hs.

Una mujer oriunda de Jardín América, actualmente residente en la ciudad de La Plata, se enteró de grande que el papá que le crió no es su progenitor, por lo que empezó una búsqueda sobre su padre biológico y recurrió a El Territorio para contar su historia, con el objetivo de lograr su propósito.

Se trata de Betiana Coronel (34), quien nació en Jardín América donde residía su abuela, luego se trasladó a Oberá hasta los 10 años y posteriormente a La Plata, Buenos Aires donde actualmente vive junto a la familia que formó.

“Cuando tenía 13 años mis padres discutieron, ahí supe que quien yo creía que era mi padre biológico no lo es, pero sigue siendo mi papá porque me dio todo y hoy en día estoy en una etapa de mi vida en que quiero cerrar esto, saber qué pasó e incluso hay personas que me cuentan una historia y otra gente algo distinto, entonces no sé si él sabe de mi existencia o no”, relató.

Además, la mujer dijo que quiere saber sobre sus raíces, más aún porque podría tener más hermanos, ya que según su abuela, el padre biológico tenía más hijos y serían mayores que Betiana. “Yo a nadie le quiero sacar algo, nunca más volví a Misiones, es una deuda pendiente que tengo y planeo volver el año que viene a la tierra colorada”.

Son pocos datos que pudo conseguir la jardinense radicada en La Plata. “Lo único que se es que se llama Eduardo, no me supieron decir el apellido, en ese tiempo vivía en Puerto Leoni y tuvo una relación con mi mamá entre los años 1986/87, mi madre tenía 15 y él 35 por lo que ahora debería tener entre 69 o 70 años, incluso yo nací en 1988 fruto de esa relación que aparentemente fue corta”.

La mujer empezó la búsqueda y tiene tan sólo dos fotos donde están sus padres cuando su mamá cumplió 15 años y él estaba presente. Con ese recurso inició la investigación por redes sociales y el único propósito que tiene es hallar a su progenitor. Para ello, ante cualquier dato o pista en que se la pueda ayudar, dejó su número de celular: (221) 537 7932.