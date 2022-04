Indumentaria y alimentos los rubros con más incrementos en el primer trimestre

viernes 22 de abril de 2022 | 11:05hs.

La aceleración inflacionaria de los últimos años redujo el valor real de los salarios con un avance de precios de 4,7% en febrero, 6,7% en marzo y un piso de 5% en abril.

El economista Gerardo Alonso Schwarts, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y dijo: "Esto ya nosotros veníamos anunciando que era muy probable de que aumenten los precios y que se vea reflejado en este índice de inflación por tres razones muy importantes".

"Por un lado tenemos una emisión monetaria que está creciendo al ritmo del 52% anual y siguen esos valores, entonces tener una inflación del 55% en el último año no dista mucho de esos valores; además a pesar de los pisados que están los los precios de los servicios públicos, puntualmente de la luz, el gas, el transporte y demás a nivel nacional a pesar de eso, eso es más

que compensado por tres factores que nos afectan a la economía argentina más allá de también de esa emisión monetaria", explicó.

A continuación refirió que también está el hecho de que las restricciones a las importaciones están generando escasez en algunos productos y eso claramente se ve reflejado en los precios, "hay mayor demanda, la oferta se mantiene relativamente estable y esto genera incremento de precios. Finalmente los incendios de Corrientes y de Misiones afectan sin ningún lugar a duda algunos productos como pueden ser, por ejemplo, el precio de la carne que más allá incluso de las

inversiones que hay en todo el sector a nivel nacional, esto sin duda ha afectado el stock de ganado a nivel nacional y esto también se ve reflejado".

"Tenemos también la cuestión de la guerra en Ucrania que ahora sí se vio reflejado este mes, recordemos que la guerra en Ucrania ha elevado el precio de comodity y esto empieza a reflejarse justamente a partir de marzo que es el dato que estamos analizando", afirmó.

Incrementos constantes

Alonso Schwarts por otra parte enumeró que la vestimenta es uno de los rubros que más ha subido, "justamentelos dos rubros que más subieron los precios en marzo son obviamente estacionalmente en marzo suben las cuotas de los colegios, o sea, los gastos de educación suben más que el resto del año pero sacando ese rubro tenemos vestimenta y alimentos y algunos insumos que están relacionados como por ejemplo las cubiertas y demás que también lo vemos en la misma línea".

"Tenemos lo de los incendios que ya hemos sentido el efecto, tenemos el efecto de la guerra que sigue afectando el precio de commodity y el efecto del anillo monetario que es la constante en los últimos meses y a eso tenemos que sumar la suba de combustible. No se puede pensar en una reducción sustancial de la inflación para el mes de abril, no habrá saltos importantes pero no se puede decir que será menos del 5 por ciento", acentuó.

El especialista agregó que en la canasta básica es justamente donde vemos más claramente

el efecto de la emisión monetaria, "vemos que consistentemente ya casi hace un año tenemos una inflación entorno del 50 por ciento o más anual, o sea valores anuales, si analizáramos este 7 por ciento del el mes de marzo nos da casi 100 por ciento de inflación al año por una cuestión de justamente, cómo se afectan los precios mes a mes".

"Pero la causa es macroeconómica y ahí es donde vemos el impacto de la relevancia de la emisión monetaria de ese ritmo de crecimiento monetario que está absolutamente en línea con la inflación que estamos registrando. Si no se resuelve la cuestión de fondo difícilmente podamos reducir esos valores de inflación mensual o anual", finalizó.