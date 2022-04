Hoy se conocerá el veredicto por el asesinato en El Progreso

viernes 22 de abril de 2022 | 0:32hs.

El Tribunal Penal Uno de Posadas dará a conocer su veredicto en la jornada de hoy por el crimen de Maximiliano Mendoza (25), ocurrido en la madrugada del 9 de julio de 2018 en el barrio El Progreso de la ciudad capitalina.

El hecho de sangre tiene como único imputado a Hugo Alberto Rolón (32) bajo la carátula de homicidio simple, delito que prevé una pena de 8 a 25 años.

Asimismo, se espera que el debate oral continúe con la comparecencia de un último testigo que afirmó haber recibido una confesión de Alejandro Machado, un amigo del imputado y de la víctima que estuvo presente el día del crimen.

“Es una persona que tiene amplio prontuario judicial por lo que me interesa interrogarlo ante la desestimación de su testimonio ante este tribunal”, expresó el representante del Ministerio Público Fiscal, Martín Rau, al cierre la jornada de ayer tras la comparecencia de tres testigos.

Entre las personas citadas en la cuarta jornada del debate, llevada a cabo en la víspera, comparecieron dos familiares del imputado y el abuelo de la víctima.

Éste último, Juan Teodoro Aguilera, es querellante de la causa por lo que es acompañado por los profesionales Jonatan Kliukas y Paula Brito.

En su testimonio relató que en el momento del crimen, la madrugada del 9 de julio de 2018, se encontraba en la casa de su hijo en la provincia de Corrientes. “A las 6 me llama mi señora y me avisa que le mataron a Maxi”, afirmó.

“Llegué alrededor de las dos de la tarde a Posadas y el cuerpo de Maxi ya estaba en la morgue”.

Al ser consultado sobre los presuntos consumos de sustancias de su nieto comentó: “Siempre lo veía de día cortando pasto, andaba normal. Cuando andaba cerca de nuestra casa almorzaba con nosotros. Yo nunca iba donde él vivía de noche”.

Fuera de la recinto reiteró que sólo quiere saber quién mató a Maximiliano. “Ya está, mi nieto no vuelve más”.

Por otra parte, también declaró ante el Tribunal María Santa Medina, quien afirmó ser familiar del imputado y agregó que él vivía en la casa de su abuela.

En cuanto a la víctima expresó que lo conocía desde la infancia y que era buena persona.

Sin embargo, relató un episodio que lo involucra en relación a la situación que se vivía en el barrio por su presencia: “Me paró Maxi, me preguntó la hora y le pregunté, con miedo a que me saque el celular, si se acordaba de mí. ‘Soy Mari’ y me dijo que le diga a los chicos que era su amiga”.

“Yo vivía ahí y en cualquier hora había gente en esa zona, siempre había conflicto. Se llamaba a la Policía porque había gente extraña desde que llegó Maxi al barrio. Siempre paraban para pedirte algo”, aseguró.

Finalmente, fue consultada sobre el conflicto que aparentemente había entre el imputado y la víctima y, en ese sentido, la mujer afirmó que existe un audio, presentado en la instrucción, donde la víctima hablaba de la venta de un celular.

Cuando fue el turno de Rubén Ezequiel Montaña, el joven comentó que el imputado “es medio pariente porque mi abuela es su tía”.

En su testimonio relató que horas antes al hecho estuvo con el grupo de amigos en la casa de Alejandro Machado pero se fue de allí cerca de la medianoche.

“Le mandamos mensaje a Hugo (Rolón) para que comparta con nosotros. Otro conocido se llevó mi campera, le fui a buscar y estaba en lo de Maxi. Ahí volví a lo de Ale, le avisé que estaban reunidos en lo de Maxi y me fui a mi casa”, expresó.

El presidente del tribunal Carlos Dejesús Cardozo le preguntó si podía identificar las prendas que vestían sus amigos y adujo que no recordaba.

El magistrado procedió a consultarle sobre el cuchillo y Montaña expresó luego de verlo: “Si, era el cuchillo que estaba en la casa de mi abuela. Sé que en su casa había un cuchillo así”.

Finalmente, declaró sobre el supuesto audio que circuló en algunos celulares y relató: “El audio pasó Abril donde decía de hacer el negocio del celular para cambiar por cocaína. El celular era de Hugo (Rolón) y el que hablaba era Maxi (Mendoza)”.

En cuanto a la víctima, la autopsia indicó que se constataron dos lesiones contuso cortantes, la más grave en la zona derecha del tórax, con una trayectoria que alcanzó el pulmón derecho y que provocó un shock hipovolémico gravoso que le provocó la muerte en pocos minutos.

Luego de una semana de audiencias por el crimen, el presidente del tribunal dará inicio al debate hoy, junto a sus pares Viviana Cukla y Juan Manuel Monte, donde las partes presentarán los alegatos y posteriormente se dará a conocer la sentencia.