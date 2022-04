“Pienso en el próximo partido”

viernes 22 de abril de 2022 | 6:01hs.

Sebastián Battaglia ratificó ayer su intención de seguir en la dirección técnica de Boca, al asegurar que piensa “en el próximo partido” con Central Córdoba de Santiago del Estero, de mañana por la tarde por la Copa de la Liga Profesional.

“La verdad es que estamos bien, estamos trabajando, queremos que el equipo mejore, pensando en el próximo partido para tratar de mejorar y buscar el triunfo”, expresó el DT al llegar al Centro de Entrenamiento de Ezeiza para encabezar la práctica del plantel.

Consultado sobre sus fuerzas para seguir en el cargo, Battaglia respondió: “Siempre, confío en los jugadores, confío en el plantel, queremos mejorar. Haremos una autocrítica y buscaremos lo mejor”.

Después del empate del miércoles por la noche ante Godoy Cruz de Mendoza (1-1) en La Bombonera, el entrenador enfrentó fuertes rumores referidos a su salida del club por falta de resultados y bajo rendimiento del equipo.

Una de las versiones indicó que los dirigentes le iban a pedir que diera un paso al costado, aunque el entrenador, como lo confirmó al llegar a Ezeiza, nunca pensó en renunciar.

Se esperaba una charla entre el entrenador y el titular del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme, y el resto de sus integrantes, que ingresaron al predio de entrenamiento un rato antes que el técnico, pero se produjo tras la práctica y hubo acuerdo para la continuidad, aunque con la condición de que mejoren los resultados a la brevedad.

Battaglia decidió suspender la conferencia de prensa habitual después de los partidos tras un empate con ambiente caldeado por los cantos de La 12 en reclamo de más actitud a los futbolistas.

Boca jugará mañana ante Central Córdoba en Santiago del Estero desde las 19 por la 12° fecha en un partido que podría afrontar con un equipo alternativo para preservar a la mayoría de los titulares de cara a la visita a Corinthians de Brasil, el martes siguiente, por la Copa Libertadores.

“Sólo quería irme y no tener contacto”

Eduardo Salvio, una de las principales figuras de Boca, quedó envuelto en un escándalo policial tras ser denunciado por su esposa, Magalí Aravena, quien aseguró que fue atropellada por el deportista.

El futbolista decidió romper el silencio mediante un cruce de mensajes con Luli Fernández, panelista de Socios del Espectáculo.

“¿Me preguntás cómo me siento? Me siento mal con lo que pasó, yo no busqué el hecho, sólo quería irme y no tener contacto. Ni vi si se cayó o lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto andando”, esgrimió el Toto al ser consultado sobre cómo estaba transitando este momento.

“Hoy quiero superar este momento, que se aclare, concentrarme en mis hijos y trabajo en Boca. Solucionar este problema y que vivamos en paz y cordialmente”, agregó.