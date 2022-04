Sigue la polémica por los tours de compras

viernes 22 de abril de 2022 | 6:04hs.

En los últimos días comenzaron a verse nuevamente los colectivos que llegan hasta Posadas con pasajeros que realizan tours de compras en Encarnación.

Los compradores descienden de las unidades en inmediaciones a la Terminal de Ómnibus capitalina y luego ingresan al predio para abordar un colectivo urbano internacional que los deja en el circuito comercial encarnaceno. La mayoría de los compradores llegan desde las provincias de Chaco o Corrientes.

En esa línea, Luis Fiege, administrador de la terminal posadeña, señaló en Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7 que “las unidades no entran a la terminal para no pagar el toque de andén y entonces estacionan en las inmediaciones, por la calle Franklin o algún sector cercano y causan problemas a los vecinos, dado a que permanecen todo el día y en algunos casos hasta dos días estacionados”.

Este miércoles El Territorio relevó testimonios de los vecinos que viven por Tomás Guido entre Quaranta y Santa Cruz quienes dijeron que cada vez que llega un colectivo dejan toda la basura en la vereda, lo que genera trastornos en el barrio.

“Las normativas vigentes establecen que todos los micros que arriben a Posadas deben ingresar a la Terminal y subir o bajar los pasajeros allí. Hay normativas vigentes pero el órgano de control es la Municipalidad, no nosotros que no tenemos poder de policía como para obligarlos a entrar”, dijo. Agregó que dentro de la terminal funciona una delegación municipal y otra de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y que están al tanto de la presencia de los tours de compras pero no los sancionan.

“Esta gente que viene lo hace para comprar ropas y la revende en sus ciudades de origen”, cerró.