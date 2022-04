Robo en Guaraní: "Me dijeron que antes del mediodía ya la camioneta iba a estar deshuesada"

jueves 21 de abril de 2022 | 11:19hs.

En la mañana de este jueves, por lo menos dos ladrones irrumpieron en una chacra de Picada Yapeyú, municipio de Guaraní, donde se alzaron con un botín de alrededor de 5 millones de pesos diseminados en moneda nacional y extranjera y una camioneta Toyota Hilux.

El esposo de la damnificada es camionero y está de viaje, por lo que al momento del hecho la mujer estaba sola.

Elena Senezchuk, víctima del robo, en medio de la conmoción dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y dijo: "Me siento contenida, por ahora contenida por una psicóloga, por amigos, por mi hermano, nerviosa y con la presión alta".

"El delincuente me tiró al suelo, se tiró encima mío y ahí sacó el arma y me tenía amenazada todo el tiempo. Eso pasó a las 7:30 que estaba en la cama y escuché que alguien aplaudió y como tengo siete perros afuera salí a cuidar. Ahí el hombre me había dicho que necesitaba una herramienta para su moto que se había roto, tenía puesto un barbijo y ahí le dije que no tenía la llave, ahí se tiró encima mío, me tiró al suelo y sacó el arma", detalló.

Elena además contó que el hombre dijo que se trataba de un asalto, "ahí le dije 'yo te entrego lo que tengo, pero espérame acá' pero vinimos juntos, entramos dentro de lo que es el cerco que tengo bastante seguro todo con llaves y acá ya estaba adentro otro con pasamontañas".

"No recuerdo bien la cifra en dólares que tenía porque tampoco me puedo comunicar con Nelson que es mi marido porque él sí debería saber bien la cifra y se llevaron siete mil reales. Ellos entraron adentro de la casa, me tenían amenazada y me dijeron que había

dinero. Yo tenía los dólares y los pesos en una caja fuerte, abrí la caja fuerte por terror porque tenían un arma y después le dije que era todo lo que tenía. Después tenía los reales en un simulacro de libro que era una caja fuerte también y ellos encontraron", dijo angustiada.

La víctima lamentó que los malvivientes removieron toda la casa y se robaron la camioneta, "que es lo de más valor, es una Hilux SRX modelo 2022. Me llevaron mi celular, mi documentación y 50.000 pesos que tenía dentro de la camioneta. Estuvieron desde las 7:30 hasta las 7:50 porque le había dicho que a las 8 venía gente a trabajar, no iba a venir, pero fue lo primero que se me ocurrió porque ellos buscaban más dinero. Ellos decían que tenían información que había mucho más dinero, el que no había en la casa, pero le dije que a las 8 venía gente a trabajar y bueno, que le iban a descubrir y ahí entonces fue avisarle al compañero para irse"

"A mí físicamente no me tocaron pero sospechamos que hubo un entregador porque primero decían que le mandaron de San Vicente, después de Irigoyen, porque ellos tenían datos que mi marido buscaba un camión para comprar y que tenía todo el dinero pero no fue así, no tenemos el dinero. Yo pienso que son gente que sabe mucho porque nosotros aparte de la camioneta tenemos un Corsa que hace dos semanas está en el taller y ellos me preguntaron dónde estaba", refirió.

Sobre las características de los autores del robo que en estos momentos están siendo intensamente buscados manifestó: "es gente que trabaja en un taller, tenían la ropa muy sucia, los guantes con aceite con olor a combustible, aceite de taller, sucios estaban los dos y me dijeron que antes del mediodía ya la camioneta iba a estar deshuesada. Me preguntaron si tenía un seguro a la camioneta porque la iban a cortar y si yo llamaba a la policía dijeron que iban a volver a tomar represalias".

