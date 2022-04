Herrera Ahuad entregará el proyecto de ley sobre gasoducto para Misiones al presidente de la Nación

jueves 21 de abril de 2022 | 10:23hs.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad decidió entregar hoy en manos al presidente de la Nación, Alberto Fernández el proyecto de ley que busca financiar la extensión del gasoducto a la provincia. Para ello, el mandatario provincial acompañados por el diputado nacional y autor de la iniciativa Diego Sartori y por su par Carlos Fernández se trasladaron a Neuquén.

En esa provincia, en las bases de operaciones de la petrolera YPF en Vaca Muerta, el presidente de la Nación dará comienzo formal hoy -se estima después del mediodía- a la construcción del Gasoducto Troncal Néstor Kirchner, una obra que el Gobierno nacional considera fundamental para poder ampliar la capacidad de transporte del gas.

“Vamos a entregar y pedir el respaldo de nuestro proyecto de ley para el gasoducto de Misiones”, es lo que sostuvo el gobernador de Misiones confirmando su presencia y objetivo en aquella provincia donde comenzará a concretarse la mayor obra energética de la actual gestión y considerada la más importante de los últimos 40 años en materia de transporte de gas natural.

El acto con la presencia del presidente de la Nación está previsto para las 12 en el área Loma Campana, un lugar emblemático no sólo por ser la mayor operación del no convencional de la compañía, sino también porque marcó el comienzo de los desarrollos masivos en la formación tras el acuerdo con la estadounidense Chevron, a 10 años de la recuperación del control estatal de la compañía durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, destacó Télam.

El nuevo gasoducto de 558 kilómetros de extensión va a ser construido en dos etapas, de las cuales se pondrá en marcha la primera que contempla el trazado entre el punto de ingreso en la localidad neuquina de Tratayén hasta la localidad del oeste bonaerense de Salliqueló.

El nuevo ducto permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24MMm3/día con un costo aproximado de US$ 1.500 millones y será financiado con fondos del tesoro, y del Aporte Solidario de las grandes riquezas.

La segunda etapa permitirá llegar con gas natural al sur de la provincia de Santa Fe, en la localidad de San Jerónimo, lo que abrirá la posibilidad de llegar a grandes centros urbanos e industrias del centro y norte del país, como así también la posibilidad de exportación a Brasil y norte de Chile.

El gasoducto original no contempla a Misiones, pero el gobierno provncial pedirá su incorporación.

Misiones busca ser incluido

Tal como adelantó este matutino en su edición del día jueves, Misiones insiste en ser parte de tal iniciativa y para ello, el diputado Sartori elevó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para que se avance en la creación de un “fondo de expansión de red de gas natural” para Misiones.

Lo que se busca es que se concreten obras de infraestructura para la llegada del gas por ductos a Misiones. Con el proyecto de ley se propone un sistema de financiamiento mediante un cargo tarifario específico del seis por mil sobre la base de los consumos facturados por las distribuidoras y por las comercializadoras de gas natural por red a los usuarios industriales, comerciales y residenciales de conformidad a los cuadros tarifarios plenos establecidos por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Más un fondo compensatorio

Y mientras ello se concrete establecer un fondo compensatorio para que se otorgue un precio diferencial para el gas licuado (GLP) en envases para Misiones por no contar con red de gas natural a fin de que ésta soporte un costo equivalente al de las jurisdicciones que cuentan con dicha red. Todo lo previo representa la iniciativa de Misiones a ser entregado hoy en manos al presidente de la Nación.