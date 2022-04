Robo millonario a una colona en Guaraní

jueves 21 de abril de 2022 | 10:08hs.

En la mañana de este jueves ocurrió un millonario robo a una mujer en su vivienda ubicada en Colonia Yapeyú.

Los delicuentes se llevaron un millón de pesos, 7 mil reales y un monto aún no determinado de dólares para luego escaparse en la camioneta, llevandosé el celular de la víctima.

“Llegaron después de las 7 de la mañana, salí a atenderlos y me pidieron herramientas para arreglar una moto, le dije que no tenía y me tiró abajo, sacó un revolver y me dijo que era un asalto”, resaltó Elena, la colona que sufrió el atraco.

Además la damnificada destacó que el hombre actuó solo en principio, pero después se sumo otra persona, quienes se apuraron en el asalto, porque a las 8 comenzaba a llegar el personal que trabaja en su chacra.

“Tenían barbijo, pasamontañas y sabemos más o menos de dónde puede venir el robo”, manifestó la colona.