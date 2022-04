La gente de Boca se cansó y gritó en contra de los jugadores ante Godoy Cruz

jueves 21 de abril de 2022 | 8:59hs.

Boca y Godoy Cruz empataron 1-1 en La Bombonera por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. En el medio de un ambiente tenso por el mal rendimiento del equipo y los resultados que no se dan, la gente se cansó y cantó contra los jugadores.

Hacia el final del partido entre Boca y Godoy Cruz, la hinchada Xeneize, que no estaba conforme con el rendimiento de su equipo porque no logra levantar cabeza y no tuvo una buena noche comenzó a cantar contra de los jugadores.

Mientras algunos hinchas cantaban en contra de los jugadores y otros alentaban a Boca, se vieron algunos golpes en una de las tribunas de La Bombonera.

Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución, miró el encuentro desde su palco y se lo notó inconforme con el resultado y el rendimiento del equipo. No pudo ocultar su fastidio ante la igualdad del Xeneize frente al Tomba y las cámaras justo captaron sus gestos.

La calentura de Benedetto con sus compañeros

Darío Benedetto no pudo ocultar su bronca con sus compañeros cuando se iban al vestuario. Se acercó a los otros jugadores y más allá de que se tapó la boca, se escuchó un claro insulto y un reproche por el gol que recibió a Boca cuando faltaban pocos minutos para el cierra de la etapa inicial.

“Somos unos pelotudos”, exclamó Benedetto y después hizo referencia a que faltaban solamente “cinco minutos” para irse al vestuario en ventaja.