Policía reanimó a niño que se había ahogado y le salvó la vida

jueves 21 de abril de 2022 | 6:04hs.

Con maniobras de RCP, una policía reanimó a un niño de un año que se había ahogado en una conservadora con agua en la localidad de Candelaria. Se trata del sargento Nanci Elizabet Rosñiski, quien en la jornada del martes logró reanimar al menor en la guardia del Comando Radioeléctrico.

Fuentes policiales dieron a conocer que cerca del mediodía, una mujer ingresó desesperadamente al Comando Radioeléctrico con su hijo en brazos. El niño había perdido el conocimiento tras caer a un balde con agua.

Inmediatamente la sargento Rosñiski comenzó con las maniobras de reanimación, logrando compensar al menor en el trayecto hacia el hospital. El menor comenzó a llorar y a expulsar agua, recuperó su color y empezó a estabilizarse.

“Empecé a llorar junto al bebé cuando vi que empezaba a mover sus bracitos y piernas”, comentó la sargento.

“Mi hijo cayó en un helatodo que contenía agua. Fue cuestión de un segundo que que no me respondía, me paré a buscarle y lo ví a mi hijo ahí en el agua. Lo saqué desesperadamente, gritando lo intenté reanimar”, contó a este medio la mamá del niño.

“Gracias a Dios él está muy bien, fue una desgracia con suerte y quiero agradecer a la señora Nanci por ayudar a bebé, muchas gracias y que Dios la bendiga”, expresó.

Una vez en el hospital de Candelaria, Nanci le sacó la ropa mojada y lo envolvió con una manta, ya que el niño no paraba de temblar por el frío. Posteriormente, fue trasladado hasta el Hospital Madariaga de Posadas.

Entre emociones la mujer integrante de la Policía provincial dijo que no tiene dudas que fue un milagro en el que ella tuvo participación. “Soy madre sola y sé el valor de un hijo, por eso puse todo de mí pero sé que a mi lado estuvo Dios”, resaltó.

Rosñiski dijo además que le conmueve mucho la situación de la madre del pequeño Brandon ya que hace poco perdió una hija y, al mismo tiempo, se está haciendo cargo del nieto, el pequeño de su hija fallecida.

Después de todo el susto, Rosñiski fue a visitar al pequeño y a su madre ayer.