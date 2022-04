Lali grabó un video para niña que sufrió bullying

jueves 21 de abril de 2022 | 6:00hs.

Lali Espósito es una referente positiva para el público infantil y juvenil y en las últimas horas reafirmó esa condición al realizar una tierna acción contra el bullying.

Lali grabó un video especial para Agustina, una niña de seis años de Mendoza que se volvió viral porque lloró tras sufrir bullying por parte de sus compañeros de escuela.

“Agustina, yo soy Lali, no sé si me conocés, pero yo sí a vos. Me encantaría ser tu amiga. Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total, me enteré que sos hermosa, que te gusta bailar, pintar y hacer de todo”, dijo Lali en el video que es tendencia en las redes.

“Me dijo tu mamá que sos lo más, hay que estar contentos, no hay que llorar porque uno siempre tiene que amarse. Uno tiene mucha gente que lo quiere, mirá la mamá que tenés”, siguió Lali e invitó a Agustina a su show.