La tele “se deberá ir reinventando y reacomodando”

jueves 21 de abril de 2022 | 6:00hs.

La conductora y locutora Edith Hermida, reconocida por su participación como panelista en el programa ‘Bendita TV’ en el prime time de canal 9 regresó con su programa propio de entretenimiento familiar, ‘Está en tus manos’, en las tardes de canal 9, con un formato renovado y nuevos juegos.

El programa, que se emite de lunes a viernes a las 15, inicia su segunda temporada con Hermida a la cabeza, se trata de un propuesta en la que los participantes responderán preguntas esta vez sin la ayuda de famosos sino con la asistencia de familiares y allegados.

En la semana estreno de esta nueva temporada, la conductora charló con Télam acerca de este desafío, su objetivo de entretener y también opinó sobre la actualidad de la televisión en tiempos de plataformas digitales de contenidos on demand. La tele -aseguró- “se deberá ir reinventando y reacomodando nuevamente y va a estar siempre”.

Durante el primer año del ciclo, el programa tuvo una conducción compartida por Hermida y Luis ‘Tucu’ López y para esta temporada incorpora a la locutora Calu Bonfante.

“Los participantes deben destacarse por su destreza física, visual, mental y musical y recibirán dinero a medida que respondan correctamente, tiene una dinámica de entretenimiento, de divertirse, pasarla bien”, expresó Hermida y añadió que la ida de Tucu -su coconductor- la obliga a una mayor interacción con los participantes y tiene que “trabajar más” pero subrayó que precisamente lo que más le gusta del programa, “es conocer a la gente”.

“Me encanta acompañarlos además de que se animen a jugar y a tener mucha participación en el programa”, dijo.

“Me divierte mucho la gente común que viene y te cuenta sus historias; yo soy muy chusma y me gusta que me cuenten de su vida. En este momento, por cómo está todo tras la pandemia, la gente quiere salir y divertirse”, agregó sobre los participantes.

Además, la locutora de Radio Disney se manifestó entusiasta respecto de la llegada al programa de Bonfante: “Es amiga mía porque estudiamos juntas desde que éramos chicas en el Instituto Cosal y la verdad es que me pone muy contenta que se haya sumado al programa”.

“Ella es muy graciosa y divertida pero siempre fue algo reticente a las cámaras y eligió estar en off, pero esta vez se está decidiendo a mostrarse un poco más en cámara y está más tranquila porque se dio cuenta de que no pasa nada y que está bueno; se acostumbró”, destacó la conductora.

Las novedades

En cuanto a las novedades, la integrante del exitoso ‘Bendita’ de Beto Casella explicó que para la segunda temporada del programa ‘Está en tus manos’, “hay cosas que cambian un poco la dinámica del programa: antes jugaban los participantes con socios famosos y ahora pueden elegir a quienes quieran de su familia y su entorno, entonces tenemos madres e hijos jugando, o con amigos, eso le imprime una diámica muy familiar”.

“Es un programa muy divertido y distendido en el que la pasamos bien”, resumió la animadora.

En otro pasaje de la entrevista, Hermida también reflexionó sobre la actualidad del formato televisivo en sí al mencionar que la TV “se deberá ir reinventando y reacomodando nuevamente y va a estar siempre”.

“Más diversificado”

Convino que en este nuevo contexto de múltiples pantallas, la televisión “no va a estar con el nivel de audiencia de antes, pero siempre va a estar”.

“El público no es el de antes y los 60 puntos de rating no van a volver a pasar, está todo como más expandido y diversificado, como las radios, que tampoco me parece que vayan a dejar de existir: siempre vas a necesitar alguien que te hable a través de una radio”, consideró.

En ese sentido, Hermida añadió que “hoy hay muchas más posibilidades de conectarse al entretenimiento. Entonces la tele va a tener que competir con lo que ofrecen las plataformas o las redes sociales”.

“De todas formas, para llegar al gran público y hacer algo realmente popular, seguís teniendo que estar en un medio de comunicación grande; hay que pegarla ahí. Si querés ser conocido, es la tele la que te va a ayudar”, concluyó la conductora.