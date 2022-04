De la consola a los dibujos: el éxito de Sonic 2 y lo nuevo de Super Mario Bros

miércoles 20 de abril de 2022 | 23:30hs.

La relación entre los videojuegos y la animación no es nueva. Pero como nunca antes, es cada vez más visible. El último fin de semana más de 187 mil personas fueron a 396 salas de cine en Argentina a ver “Sonic 2”, la película estadounidense basada en el icónico videojuego de la compañía japonesa Sega. Desde su estreno, lleva vendidas en nuestro país unas 527.202 entradas.

El éxito de este título de Paramount Pictures se repite en los Estados Unidos, en donde la pasan en 4.258 salas y ya acumuló más 119.612.388 dólares de recaudación en su segundo fin de semana en los cines. A nivel internacional, de acuerdo a los últimos datos disponibles, recaudó 231.812.388 dólares. Ya se convirtió en la película basada en videojuegos más taquillera de la historia.

"Sonic 2" es una comedia familiar en donde conviven actores como Jim Carrey en el papel del villano, el Dr. Ivo Robotnik “Eggman”, junto con personajes animados como el erizo Sonic, su mejor amigo, el zorro de dos colas Tails, y el equidna Knuckles.

El juego de Sonic fue creado en 1991 y desde entonces ha tenido incontables versiones a medida que se fueron modernizando las consolas. Dos años después de su creación, presentaron “Las Aventuras de Sonic El Erizo”, un dibujo animado destinado a un público preescolar que contaba con las clásicas lecciones de moral al concluir cada capítulo. A la vez, lanzaron un cómic en donde se desarrollan muchas de las historias que luego fueron animadas.

Ese mismo año, presentaron una versión animada un poco más seria y compleja: “Sonic el héroe”, en donde el Dr. Robotnik ya no es un villano torpe, sino que lo presentan como un dictador.

En 1996 lanzaron la primera película, directamente para video: “Sonic the Hedgehog: The Movie”, que no tuvo lanzamiento en hispanoamérica.

A fines de los 90 crearon la serie animada “Sonic Underground” (o “Sonic y su banda”), para la que inventaron nuevos personajes: los dos hermanos de Sonic, con los que formaba parte de un grupo musical. Juntos, tienen que buscar a su madre.

En “Sonic X”, de 2003, Sonic y sus amigos se teletransportan desde su planeta natal, Mobius, hasta la Tierra. En 2014, lanzaron “Sonic Boom” -la última serie animada-, una coproducción franco estadounidense en donde actores en vivo interactúan con los personajes animados. Estas dos últimas series aún están disponibles en Netflix.

En 2020 se estrenó “Sonic, la película”, la precuela de la que está ahora en los cines. El éxito es tal que ya se anunció que se está produciendo una tercera parte. En los últimos años, tanto la animación como los videojuegos están en alza.

Otro lanzamiento anunciado es el de una nueva película sobre “Super Mario Bros”, el símbolo de la firma nipona Nintendo creado en 1985 por Shigeru Miyamoto, llamado “el Walt Disney de los videojuegos”. Sonic nació para competir con el popular personaje, aunque luego de muchos años se hicieron algunos videojuegos especiales que combinan ambos mundos.

El popular fontanero y su hermano mellizo Luigi protagonizaron tres series animadas a finales de los 80 y principios de los 90: “The Super Mario Bros. Super Show!", "Las Aventuras de los Super hermanos Mario” y “Super Mario World”. La primera de ellas contenía un segmento con dos actores en el rol de los plomeros italianos; entrevistaban a actores, atletas y figuras. Hasta interpretaban un rap. Vista a la distancia, parecen salidos de un sketch del programa cómico argentino “Cha cha cha”.

En 1993 se presentó la hasta ahora única película sobre el videojuego -llamada sencillamente “Super Mario Bros”-, un filme que no tuvo aceptación del público ni de la crítica. Por eso, generó tanta expectativa el anuncio de que a fines de este año se estrenará una nueva película, dirigido por Aaron Horvath y Michael Jelenic, el dúo de creativos conocido por haber creado “Los Jóvenes titanes en acción”.

El mismísimo Miyamoto anunció el próximo estreno y se involucró en la producción. Según trascendió, Chris Pratt, el actor que hace de Star Lord en "Guardianes de la Galaxia", actuará de Mario, mientras que en el papel de la Princesa Peach estará la actriz de origen argentino Anya Taylor-Joy (protagonista de "Gambito de dama").

Seguramente, como sucede con Sonic, los adultos que crecieron con “los jueguitos” podrán disfrutar junto a las nuevas generaciones de personajes inolvidables.