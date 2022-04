Por la sequía y el contrabando, el acopio de tabaco será menor al proyectado para este año en Misiones

miércoles 20 de abril de 2022 | 13:28hs.

Por la sequía y el contrabando, principalmente a Brasil, el acopio de tabaco en la provincia de Misiones será menor al proyectado para este año. El riesgo es no llegar siquiera a los 21,5 millones de kilos, bastante por debajo a la estimación inicial que fue de 27 millones de kilogramos.

Sobre esta situación, Carlos Pereira, subsecretario de Tabaco del Ministerio del Agro y la Producción, dijo que "en septiembre del año pasado la estimación era de 27 millones de kilos pero después de ese mes la sequía se profundizó y eso hizo que cuando cerramos el precio los primeros días de marzo, dicha estimación cayó a 21,5 millones y ahora la preocupación es llegar a esas toneladas".

"La sequía es uno de los aspectos fundamentales para la caída de la producción tabacalera en toda la región y la otra es el contrabando, porque la falta de dinero empuja a que productores decidan vender de manera ilegal su producción a otros mercados fuera del país", analizó.

El panorama que se plantea actualmente podría ser aún peor en la temporada 2022-2023 en razón de que "la recaudación de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) tiene una proyección estimada en la cantidad de kilos producidos por cada provincia", explicó Pereira y en esa línea añadió que "cuando Misiones pierde cierta cantidad de kilos pierde los índices de recaudación del FET, quiere decir que el dinero que se venía recaudando mensualmente va a disminuir y eso lleva a que todo 2022 sea menor la recaudación".

"Después podemos discutir si el cigarrillo va a tener aumentos de precio o si aumenta el consumo, pero la recaudación definitiva del FET del año 2022 con seguridad va a ser menor que lo que se viene recaudando en estos tiempos y esa es la mayor preocupación", acotó.

El funcionario provincial explicó que no llegar a cubrir las 21,5 millones de kilos hace "que las empresas no puedan cumplir con sus compromisos con el mercado internacional", aunque adelantó con mirada positiva que la proyección para el año que viene "será de 30 millones de kilos y con lo que se ha logrado este año, de un 50% de aumento frente al valor del año anterior en pesos y un 30% frente al valor del año anterior en dólares, se coloca el precio internacional del Burley en un lugar mejor para discutir el año que viene en relación al valor dólar. No es lo mismo subir en pesos un 30% que el valor internacional".

"Pese a la devaluación el precio internacional del dólar se mantiene porque no hay una caída del dólar, por eso digo que es importante haber podido recuperar el valor internacional de cara a la discusión del año que viene", subrayó Pereira.

Sobre el final de la entrevista en el programa Acá te lo Contamos (Radioactiva 100.7), el subsecretario reiteró que "teníamos un índice de recaudación del FET que cayó el año pasado y vuelve a caer este año, lo que implica menos dinero para el productor y para las obras sociales que son las prestadoras del servicio de salud".