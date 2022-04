San Pedro: capacitan a personal policial en cuestiones de género, bienestar y sensibilización

miércoles 20 de abril de 2022 | 13:15hs.

Durante la mañana de este miércoles, se concretó una enriquecedora capacitación, destinada a todo el personal policial que se desempeña en la Unidad Regional XIV de San Pedro, con el propósito de incorporar herramientas digitales que agilice el tratamiento de los casos de violencia de género y familiar como así también trabajaron sobre el cuidado de la salud física, mental y espiritual de cada efectivo.

En una de las etapas de la jornada de capacitación, los efectivos adquirieron conocimientos para trabajar con la plataforma DAFG, exclusivo de la fuerza y que debe ser incorporado en todas las dependencias para trabajar todo lo relacionado con casos de violencia de género con ello se evita la impresión de papeles y agiliza el tratamiento de los hechos, porque el SIGET, posibilita la actualización de manera digital del estado de las denuncias que ingresan a los juzgados y que todo el personal esté capacitado con respecto a perspectiva de género, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Micaela.

"Desde inicio del 2019, resolución 03/2019, el Ministerio de Gobierno dispuso que todas las comisarías puedan atender la temática, con esto facilitamos que cualquier ciudadano pueda denunciar un hecho, ya no se centra en las comisarías de la mujer. Estás jornadas sirven para reforzar e incorporar nuevos conocimientos, no podemos estar excluidos cuando el único medio de socorro para la víctima es la policía y están siendo vulneradas" explicó a El Territorio, la Sub Comisario Yanina Ferreyra de Moraiz de la Dirección de Asuntos de Familia y Género de la Policía de Misiones.

En simultaneo, el personal recibió una importante charla sobre bienestar y sensibilización del policía que tiene como finalidad lograr una estabilidad emocional, indispensable para el desempeño en la tarea diaria, con la participación de licenciadas en psicología, profesora de educación física, capellán y abogada, quienes se explayaron sobre diversos temas, entre ellos, la importancia de realizar actividad física y manejo de las emociones.

"Queremos hacerles llegar lo valioso del cuidado y bienestar de la parte integra como persona, como seres que tenemos un cuerpo, una mente, un alma y un espíritu, que necesitan ayuda porque existen ciertos conflictos personales y crisis emocionales que no podemos superar, somos personas que tenemos que desempeñarnos bien en la laboral pero también como personas, ya que el recurso humano lo valoramos en la institución" señaló Ferreyra de Moraíz.

Con esto se busca también, profundizar el trabajo con las demás instituciones para que las víctimas de violencia, sobre todo cuando existen niños involucrados, se cuente con todos los recursos que garanticen el cumplimiento de sus derechos.