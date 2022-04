Muestra artística animalera en Oberá

miércoles 20 de abril de 2022 | 9:11hs.

En el marco por el Día del Animal que se celebra todos los 29 de abril, se abre una muestra de arte en en Oberá con el lema 'Cuidemos a los animales hagamos mejor este mundo'. De esta manera, artistas locales buscan mostrar la belleza imponente de los animales, plasmando con sus pinceles y técnicas mixtas una original variedad.

Los artistas invitan a recorrer su mirada particular sobre la naturaleza; la toma de conciencia el respeto y cuidado de la biodiversidad. Felinos; aves; equinos y mascotas, son protagonistas en esta cruzada por el respeto a los animales. Son parte importante de la cadena del ecosistema, acompañan a los no videntes, son rescatistas, etc., o simplemente están allí para hacernos compañía.

Por eso, en esta ocasión los artistas que expondrán en la Casa de la Cultura que los homenajean serán: Marisol Di Stefano, Mercedes Picaza, Carolina Wels, Soraya Franco Da Silva, Ruth Grutke, Alicia Semañuk, Cyntia Mattos, Susana Miguel, Mariela Montero, Lorena Vázquez, Graciela Resoagli y Juan Morales.