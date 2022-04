La ocupación de camas en hospitales se mantiene por debajo del 50%

miércoles 20 de abril de 2022 | 4:30hs.

El escenario epidemiológico actual es radicalmente diferente al de 2021. En una clara disminución de casos de Covid-19 y ante el retorno de la normalidad, la demanda en los centros asistenciales vuelve a su curso habitual pero con una diferencia: una infraestructura hospitalaria ampliada.

Para tener una idea, entre el 1 de mayo y el 3 de junio del año pasado, la cantidad de pacientes con el virus activo que requirió algún tipo de internación en Misiones, había aumentado un 91,52% (de 59 a 113). Mientras que según el último parte provincial, del viernes 15 de abril, son únicamente dos los internados por Covid.

De acuerdo al informe Estado de Situación de Enfermedades respiratorias y capacidad de respuesta sanitaria 2022, elaborado por el Ministerio de Salud Pública de la provincia, la ocupación en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) es de 41,1 % en los hospitales. Es decir, de 207 camas UTI, hay 85 ocupadas y 122 libres. El dato corresponde al 18 de abril destacando, además, que desde hace diez días la saturación de camas se mantiene debajo del 50%.

De los diez hospitales de la provincia catalogados nivel II y III, que cuenta con el servicio de terapia intensiva, el que se encuentra con más ocupación es el hospital de Fátima con un 70%: le secunda el Samic de Eldorado, con 68%; y en tercer lugar el Samic de Leandro N. Alem, con 60%. Este último centro asistencial tiene UTI desde hace un año.

En la vereda de enfrente, los que tienen menor ocupación son el Samic de Oberá, con 16%; y el de Iguazú, con 25%.

En el caso del hospital Ramón Madariaga, ubicado en Posadas y siendo el mayor centro de complejidad provincial, tiene una saturación de 47,5%. El nosocomio pasó de 55 camas UTI a 61 en la actualidad, cuenta también con 66 respiradores artificiales y 65 camas con oxígeno, es decir, de terapia intermedia.

Cristian Vera, representante en Misiones de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati) señaló en diálogo con El Territorio que en el sector público “el 60% de los internados con politraumatismos (la mayor parte por accidentes viales), otra parte son neumonías graves de la comunidad muchos casos por influenza, menos del 5% por patologías quirúrgicas y Accidente Cerebro Vascular (ACV)”.

“Es común, cuando empieza el otoño ya empezamos con casos que generalmente son bacterianos”, comentó Vera.

La ocupación de camas de las unidades de terapia intensiva (UTI) en Misiones en pleno repunte de casos del Covid-19 havbía alcanzado una saturación del 85% en el gran Posadas y hospitales de referencia como el de Fátima llegaron al 100% en el período de junio y julio del 2021.

No obstante, el sistema sanitario de la provincia en ningún momento estuvo en el riesgo de no poder cubrir con la demanda de pacientes críticos que no solamente incluye a enfermos con coronavirus, sino de otras dolencias.

En ese sentido, el ministro de Salud, Oscar Alarcón, afirmó que “en estos años, producto de la pandemia, aprendimos que solos no se puede, reforzamos y fortalecimos el trabajo en equipo en toda la provincia con la habilitación de 360 camas UTI en la red de hospitales de alta complejidad que comprenden los hospitales de nivel II y III”.

Eldorado, con más respiradores

El Ministerio de Salud de la Nación otorgó 20 nuevos respiradores para ampliar y fortalecer la respuesta del sistema de salud provincial. Se trata de una inversión que alcanza los 34.500.000 pesos y será destinada al hospital Samic de Eldorado, donde también se incorporó recurso humano calificado y se ampliaron las áreas críticas de adultos y pediátrica, el nuevo centro de oncología y el área exclusiva para atención neonatal y pediátrica. La institución cumplió un rol fundamental durante los meses de circulación alta de Covid en cuanto a internación y unidades críticas.

“Hoy el Hospital Samic de Eldorado se perfila a ser el efector más grande de la provincia. Está en marcha la construcción de un nuevo edificio que no solo mejorará la calidad de atención que hoy es indiscutible, sino también la calidad de los servicios”, dijo Alarcón. El Hospital Samic Eldorado forma parte de la red de efectores de alta complejidad del sistema sanitario de la provincia.

En la actualidad cuenta con 39 camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI), de las cuales catorce son camas UTI pediátricas (siete Neo y siete Pediátricas) y 25 UTI adultos. Todas las unidades están equipadas con tecnología de avanzada, respiradores, monitores multiparamétricos y bombas de infusión.



Las tres olas de la pandemia en el país

La tendencia a la baja de ocupación de camas por pacientes infectados de Covid se consolida a nivel país. La variación porcentual de ocupación de camas UTI

Covid bajó un 52% en marzo. Puntualmente, del 24 de febrero al 24 de marzo de 2022, los pacientes en cuidados intensivos pasaron de 1.384 a 603.

Si bien la situación actual es de tranquilidad ante el descenso de casos, el país atravesó tres olas en pandemia, lo cual estuvo reflejado en la ocupación de camas.

Mientras en el pico de la primera ola, el 1 de noviembre de 2020, la cantidad de pacientes internados en UTI en la Argentina llegó a los 5.119 y en el rebrote del verano de 2021 se tocó un techo de 3.433 internados en grave estado el 3 de enero de ese año, durante la segunda ola, el 14 de junio de 2021, se alcanzaron los 7.969 internados en UTI en el país. Durante el pico del brote de Ómicron registrado este verano, el máximo registrado fue de 2.864 pacientes el 1 de febrero pasado.





