Se agrava el drama para conseguir vivienda en alquiler en Posadas

miércoles 20 de abril de 2022 | 6:07hs.

Por Nazarena Torres y Emmanuel López Del Valle

[email protected]

Conseguir una propiedad para alquilar se convirtió en una odisea en los últimos meses. El motivo radica en la falta de disponibilidad de viviendas para este segmento, en medio de un contexto de poca oferta y creciente demanda, sobre todo por parte de universitarios que durante este año regresaron a las clases presenciales.

En este sentido, desde el sector inmobiliario en Misiones indicaron que la actividad registró un importante incremento en la demanda y que actualmente no hay disponibilidad, o las pocas que hay se alquilan inmediatamente. El regreso a la presencialidad en las casas de altos estudios, el retorno de misioneros a la provincia y el interés desde otros distritos para asentarse en la tierra colorada son parte de los motivos del gran caudal de pedidos. Esta situación derivó en que, en muchos casos, las inmobiliarias conformen listas de espera para inquilinos, que aguardan por alguna novedad al respecto.

Sobre este punto, atribuyen que la colocación de departamentos o casas para alquilar perdió rentabilidad en los últimos meses, en medio de la vigencia de la Ley de Alquileres, que con la aplicación de la fórmula atada a la inflación se elevaron notablemente los costos, que superaron más del 50% el valor de la renta mensual. Asimismo, observaron que cada vez más propietarios eligen poner a la venta esas propiedades al considerar que ese tipo de operación genera mayor rentabilidad.

En tanto, esta situación también se puede ver en la demanda de albergues estudiantiles de la Universidad. Es que justamente, la escasez de oferta de departamentos en alquiler, motivó un fuerte incremento en los precios, generando a los estudiantes, en muchos casos, la imposibilidad de pagar.

De acuerdo a lo que señaló Ronald Rojas, secretario de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), el 90 por ciento de los albergues que la Casa de Estudios tiene a lo largo de la provincia ya están ocupados, quedando muy poco cupo para el año en curso (ver página 5).

Mucha demanda, poca oferta

Si bien durante todo el año se registran búsquedas y pedidos por alquileres, en el primer trimestre de cada año la demanda es aún mayor por el comienzo del ciclo lectivo en el ámbito universitario. Pero a diferencia de tiempos anteriores, no se registra stock disponible.

“Hay poca oferta en Misiones y la situación es igual para todo el país en los que hay pocos inmuebles disponibles para el alquiler, hecho que hace que los precios se eleven”, afirmó Pablo Daviña, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM).

En diálogo con El Territorio, el empresario inmobiliario manifestó que la fórmula establecida para fijar los incrementos de los inmuebles, a través de la Ley de Alquileres, incidió en la actividad. “El sector tiene un tope establecido, con precios congelados. Esta situación hace que la rentabilidad sea baja y no se vuelque para el alquiler de la locación, quitando la oferta para el mercado”, explicó. Luego, agregó que por un año los valores para alquiler quedan fijos, al establecerse subas anuales y que “cuando se renuevan los alquileres, los aumentos están por las nubes. Esto provoca que cada vez se retiren las propiedades del mercado y que se deje de destinar para el alquiler”.

Otro de los factores que también impactó en el rubro inmobiliario es el incremento de propiedades que se colocan en el mercado informal. “Esta situación provoca que cada vez haya menos locaciones disponibles para el circuito formal, que afecta al sector inmobiliario y también al Estado, porque no hay bancarizaciones y recaudación”, contó.

También aseguró que la demanda actual va en crecimiento y que por ello se abrieron listas de espera, para notificar en caso que aparezca una oferta disponible. “Hay una lista de espera, pero no sirve de mucho porque no hay una garantía de oferta”, recalcó.

Al mismo tiempo, señaló que es una situación que no tiene precedentes en el corto plazo. “Antes de la Ley de Alquileres que rige actualmente había otra, donde había una oferta y demanda equilibrada, había nuevas propiedades que se construían y que dos o tres pisos se destinaban para el alquiler. Pero en el contexto actual no se disponen de viviendas para alquiler, ya que los precios son elevados y se establecen contratos por tres años, un tiempo muy prolongado”, subrayó.

Luis Sosa, empresario inmobiliario, también afirmó que desde el sector registran pedidos y consultas por departamentos y casas en alquiler. En medio de la creciente demanda, se confeccionan listas de espera. “Hay poca disponibilidad y lo poco que hay, se ocupa inmediatamente. Hoy por hoy, la gran masa de propiedades se ocupó tras la gran demanda en víspera del inicio de clases. En tanto, el mercado carece de casas o departamentos para ofrecer porque no hay stock. Es una situación que atraviesa todo el mercado”, manifestó.

Precisó que no se consiguen monoambientes o departamentos de una habitación, que concentran el interés por parte del estudiantado que eligió encarar una carrera en Posadas.

Por su parte, María Bower, presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia, expresó que “prácticamente la oferta es nula, y hay una fuerte demanda de unidades para vivienda”.

“Misiones vive una situación particular, nosotros hemos alquilado prácticamente toda la mercadería que hemos tenido en oferta, que quedaron liberadas a partir de la pandemia, pero la realidad es que no hemos visto en el mercado inversión para viviendas en alquiler, es algo que no ha sucedido y que mientras no suceda el mercado va a seguir en la situación que se encuentra actualmente”, añadió en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Asimismo, indicó que no hay opciones de ningún tipo: de uno o dos dormitorios y tampoco monoambientes, mientras que en el caso de las casas, “es un producto que hace mucho el mercado no tiene, lo que aparece dura muy poco en la oferta y también es muy requerido”.

Bower también indicó que entre las razones sobresalientes que motivan este panorama, se destaca que “hay mucha gente que ha venido a vivir a la provincia de Misiones - ya sea porque es misionero y vivía en otro lugar y a raíz de lo que sucedió se encuentra en la situación de querer estar cerca de sus afectos, o por la característica la biodiversidad que tiene Misiones - y a eso le sumamos la falta de inversión en obras que tengan que ver exclusivamente para el uso de viviendas en alquiler”.

En tanto, sobre los precios que lideran el mercado, dijo que depende de “dónde está ubicado, de qué comodidades tiene, y principalmente si está en un edificio de última generación o está en un edificio anterior, que está hace ya 10, 20 años dentro del mercado. Pero en un promedio de alquileres, si hubiera, sería desde 15 mil para arriba”.

“El tema es que no hay, es un producto que no se consigue en el mercado, es atípico, si bien hemos tenido épocas donde ha sido fuerte el faltante de dos dormitorios y después también los monoambiente para estudiantes, actualmente el mercado no tiene prácticamente nada para responder a ningún tipo de demanda que tenga relación con vivienda”, cerró.



Iguazú, con poca disponibilidad para alquilar

Puerto Iguazú es uno de los muchos municipios que actualmente registran una fuerte demanda de alquileres.

En este sentido, el agente inmobiliario Joaquín Barreto explicó que en varias firmas existe una lista de espera por propiedades. “A lo largo de toda la provincia pasa lo mismo, en el que hay mucha demanda y nada de oferta. Considero que es consecuencia de la Ley de Alquileres actual. No beneficia a quien quiere poner un inmueble a alquilar”.

Y agregó: “Las personas no construyen una vivienda para alquiler y aquellos que sí tienen propiedades para arrendar no quieren estar atados a un contrato de tres años reglamentado por una ley que permite un reajuste anual teniendo en cuenta el índice inflacionario. La situación es bastante compleja para propietarios e inquilinos”.





Albergues estudiantiles al tope ante suba en precios de departamentos

Debate nacional por una nueva ley