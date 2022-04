Eldorado: buen balance del turismo en Semana Santa

martes 19 de abril de 2022 | 16:21hs.

La ocupación de camas en la localidad de Eldorado fue del 72% durante los cuatro días de Semana Santa, y se verifico una importante presencia de turistas de otras provincias.

Los datos fueron aportados por la directora de Turismo, quien además destacó la presencia de un gran número de turistas nacionales en el ingreso al Salto Küppers.

"Fue un buena Semana Santa desde el punto de vista turístico", expresó Candelaria Nolde, y detalló que "la ocupación de camas fue del 72% si tomamos en cuenta los 4 días, con algunos establecimientos que tuvieron un lleno completo, otros cerca del 40 o 50%, pero en general les fue bien a todos. Entre los complejos turísticos los más requeridos fueron los que tienen cabañas y en segundo lugar los hoteles. Vimos la presencia de turistas de otras provincias siendo mayormente de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Chaco y otras. También hubo turistas provenientes de Uruguay".

La buena temporada no se vio reflejada en el rubro gastronómico, según Nolde: "En cuanto a la gastronomía los establecimientos que trabajan en esa actividad notaron una mejora pero no tanto. Eso se puede deber a dos motivos. Uno es que muchos de los turistas adoptaron Eldorado como un lugar donde instalarse, pero durante el día recorrían distintos puntos de la provincia. Y el otro es un parte de los hoteles y complejos de cabañas tienen comedores propios, entonces los turistas comen allí o en algún restaurant que les recomiendan o tienen convenios con ellos. En esos lugares sí mejoró bastante las ventas gastronómicas. Pero en el resto de los locales no se notó un aumento significativo", agregó.

Entre los lugares turísticos más visitados de la ciudad se encuentra el Salto Küppers. "Casi la mitad de los visitantes eran turistas de otras provincias. En el Salto Küppers se vienen haciendo inversiones para recuperarlo y siempre monitoreamos y encuestamos a la gente que ingresa. Durante la Semana Santa el 46% fueron turistas de otras provincias, lo que nos anima a seguir trabajando en el predio para mejorar la oferta", dijo la funcionaria.