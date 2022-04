Pese a la creciente demanda, se profundiza la escasez de alquileres para vivienda en Misiones

martes 19 de abril de 2022 | 14:32hs.

Mientras la comisión de legislación general de la Cámara de Diputados de la Nación suma voces a favor y en contra de la propuesta de reformar la nueva Ley de Alquileres en cuanto al plazo de los contratos y los índices de actualización, en Misiones la realidad marca que no hay ofertas de alquileres para viviendas.

"Hay mucha demanda pero no existe oferta", resumió María Bower, presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Misiones, y en esa línea añadió que "tenemos un mercado con prácticamente oferta nula para la fuerte demanda de unidades que tienen que ver con viviendas familiares".

"Misiones vive una situación particular porque hemos alquilado todos los locales que habían quedado vacíos durante la pandemia y nuevos que se hicieron, pero no hemos tenido inversiones para viviendas en alquiler y mientras eso no suceda el mercado va a seguir en la misma situación", explicó en el programa Acá te lo Contamos (Radioactiva 100.7).

En ese contexto Bower reiteró que "faltan viviendas para alquilar, siendo el requerimiento básico que tengan uno y dos dormitorios. Casas hace mucho que el mercado no tiene y lo que aparece dura muy poco en la oferta. Es una situación que se potencia con el hecho de que muchas familias han decidido regresar o instalarse para vivir en Misiones y debemos sumar la falta de inversión en construcciones para viviendas de alquiler".

Sobre el costo de las mismas, aunque no hay oferta, explicó que "el precio de los inmuebles depende de dónde está ubicado, qué comodidades tiene y principalmente si está en un edificio de última generación o si está desde hace años en el mercado. En promedio desde 15 mil pesos para arriba pero no se consigue, ni siquiera monoambientes para estudiantes que hace no mucho tiempo atrás había bastante", y aclaró que "los monoambientes que se hicieron fueron para la venta, no pensando en inversiones para alquilar y lo que hay es tan poco que existen las listas de espera, por eso directamente ni se los publicita".

Reforma de la Ley

Sobre la reforma de la Ley de Alquileres vigente desde hace un par de años, la empresaria misionera tuvo la oportunidad de exponer ante la comisión del congreso nacional que decidió escuchar a todas las partes antes de hacer las modificaciones.

"Hicimos nuestra intervención sobre los puntos controversiales; por un lado no estamos de acuerdo con la extensión a tres años del contrato porque perjudica el bolsillo del propietario y de inquilino, pero además se debe cambiar el índice utilizado para la actualización de los valores, éstos deben ajustarse a la realidad de las provincias porque en la actualidad estamos ajustando a índices de sueldos alejados de los que se pagan en Misiones", explicó Bower.

En ese plano lamentó que "la legislación mira mucho a Buenos Aires para emitir índices que tiene que ver con el movimiento económico de ellos y distan mucho de lo que se percibe en las provincias. Los contratos deben seguir siendo de dos años y los índices de aumento relacionados con la economía de las provincias, no en base a lo que sucede en la Capital".