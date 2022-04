El Tuky Speranza participó del primer campamento paralímpico de tiro con arco

martes 19 de abril de 2022 | 9:03hs.

El Comité de Tiro Adaptado y Paralímpico, realizo el 1° Campamento de Arquería Paralímpica en las Instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo Deportivo - CENADE, de Ezeiza. Desde el 14 al 17 de abril. La provincia de Misiones fue representada por Nahuel Speranza alias Tuky. El arquero oriundo de Puerto Iguazú, fue bajo las indicaciones de su entrenadora Rebeca Serrano.

Nahuel Sperazna que practica el deporte hace varios años y se ha destacado en varios torneos hablo a cerca de su experiencia 2me fue re bien, por fin nos conocimos personalmente entre todos los arqueros y con la entrenadora, porque solo nos conocíamos vía online, de charlas, cursos, torneos. Fue hermoso compartir éstos días, historias, experiencias, risas, la verdad muy bueno el campamento”.

Respecto al trabajo en el campamento Speranza indico que no solamente estuvo presente su entrenadora sino que entrenadores de otras selecciones de arquería “estoy muy contento, si bien tengo entrenamiento online con Rebeca, cuando me vio me dijo que estaba re bien, súper alineado, tirando muy bien y resalto que es muy diferente a lo que se ve en video” y agregó “Pablo Basgall (head coach de FATarco) y Emmanuel Bobadilla (entrenador) también me felicitaron, me dieron consejos, me corrigieron cositas, estoy muy contento. Fui con una expectativa, la supere y volví con más pilas para seguir entrenando” resaltó.

Al finalizar las actividades reconocieron a los participantes con certificados de participación y ceremonia de cierre, quedando invitados para la próxima convocatoria que se llevará a cabo en el mes de junio del corriente año.