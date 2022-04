Vio Spiderman 292 veces en el cine y rompió el récord Guinness

martes 19 de abril de 2022 | 6:00hs.

No hay duda de que Spiderman: sin Camino A Casa fue uno de los tanques del cine de los últimos tiempos. La película rompió récords en todo el mundo, y millones de fanáticos hicieron filas eternas para poder disfrutarla en el cine. Algunos hasta fueron dos o tres veces, como para exprimir al máximo el film. Pero Ramiro Alanis, un cinéfilo hecho y derecho, no le bastó con ir dos o tres veces. Tampoco diez o veinte. El hombre fue, nada más ni nada menos, que 292 veces al cine para ver al Spiderman de Tom Holland en su última aventura. Alanis vive en Florida, Estados Unidos, y fue al cine entre el 16 de diciembre de 2021 y el 15 de marzo de 2022 para ver siempre la misma película. Y no solo que la vio 292 veces, sino que nunca se levantó para ir al baño o pedir una bebida. Eso significa que Alanis fue al cine en 292 ocasiones, vio la misma película esas 292 veces y, en cada una, lo hizo sin interrupciones. Semejante hazaña le mereció el Récord Guinness a “más producciones cinematográficas vistas de una misma película”. Alanis le arrebató el récord al franceés Arnaud Klein, que vio Kaamelott: First Installment 204 veces en 2021.