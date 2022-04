Piti Fernández trae un show íntimo a Posadas

martes 19 de abril de 2022 | 6:00hs.

Con una gira lanzada por el Litoral argentino, Piti Fernández, líder de la reconocida banda Las Pastillas del Abuelo, visitará la capital de la Tierra Colorada.

El artista presentará las canciones de su segundo disco solista Caminos Bríos, nombre que también adoptó la gira que el músico viene realizando desde hace pocos meses.

El Piti se estará presentando en un show íntimo pero abierto para todo público el domingo 8 de mayo a las 20.

Su último trabajo representa un sonido particular en el que conviven el folk, el bluegrass y el country. “A diferencia a mi anterior trabajo, Conmigo mismo, que no tuvo tanto folk, blues o country, en Caminos Bríos hay un sentimiento más cercano al blues y al country”, describió el músico en una reciente entrevista al presentar su proyecto.

“En Las Pastillas del Abuelo hay un abanico enorme de estilos. Cuando arrancamos con la banda era furor el candombe. Después pasamos más al folclore. También coqueteamos con el tango y en todos los discos algún reggae siempre hay”, contó sobre el estilo musical de la banda.

Y agregó: “Poco abordamos el blues y el country. Es un estilo que me gusta mucho a mí en particular y no a todos los integrantes. Por eso, en el 2017 le dije a mis compañeros que iba a sacar un disco para la familia, hablando de ellos, con mi hermano, mi primo, mi sobrino. Una musicalización del árbol genealógico. Quería hacer un disco con mi familia”, relató respecto de lo que viene a presentar a Misiones.

Sobre la gira

Fernández inicia este viaje, en paralelo a su carrera como cantante de Las Pastillas del Abuelo, a mediados del 2017; dos meses después editó el disco en el que debutó como solista, conformado por canciones con letras de poemas escritos por su abuelo y composiciones propias.

El álbum fue presentado en el Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires y en las principales salas y festivales del país. Como también en Uruguay y Paraguay.Tiene como invitados a Claudia Puyó, Kapanga, Alambre González y Hugo Méndez.

Por otra parte, Caminos Bríos, el segundo disco de Piti en formato solista, aún no fue lanzado oficialmente, aunque ya se conocen varios adelantos del proyecto como El cuento que cuentes, que fue grabado junto a Claudia Puyó y Alambre González; En cuero y en patas, PNL y otras canciones nuevas.

Fernández adelantó que el trabajo tendrá 12 canciones y será lanzado de manera completa en vinilo el día de su cumpleaños próximo (14 de noviembre).

“Muy probablemente llegue a cortar ocho o nueve temas del disco” completó.

Tramo litoraleño

Piti estará recorriendo (en su formato banda completa) diversas provincias del país compartiendo las canciones de su proyecto solista más algunos clásicos del rock.

En Posadas estará el próximo 8 de mayo, en el local bailable de Maipú 2260, con una presentación íntima y completa.

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir en la boletería del local, en el autorservicio Pitter (3 de Febrero 2095) o de manera online.