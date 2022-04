Federico D’Elia dio detalles del regreso de ‘Los Simuladores’

martes 19 de abril de 2022 | 6:00hs.

Desde que se supo que Los Simuladores tendrán su tan esperada película, los fans de la recordada ficción están revolucionados. Y no es para menos, porque vienen esperando esta noticia desde hace 20 años. En este sentido, Federico D’Elia, que interpretó a Santos, contó cómo se gestó este regreso.

“Teníamos el pacto de hacerla entre todos. No hubo un momento particular en el que se gestó, sino que desde que empezamos a hacer Los Simuladores, nosotros siempre dijimos que queríamos hacer una película. Y no era mentira, cuando cada vez que nos hacían un reportaje y nos preguntaban: ‘¿Vuelven o no vuelven?’. Nosotros decíamos: ‘Mirá, el deseo está, el tema es que nos pongamos todos de acuerdo en fechas´”.

Y explicó: “La vida pasó. Pasaron 20 años y cambió mucho cada uno de nosotros. Un día nos miramos a los ojos y dijimos: ‘¿Nos ponemos las pilas? Cerramos la agenda de tal fecha a tal fecha y la hacemos’. El tema de la plata nunca fue un problema, cuando generalmente lo es, pero siempre había mucha gente que nos estaba ofreciendo hacer algo”.

En este sentido, comentó que estima que comenzarán a rodar a mediados de 2023. “Lleva tiempo, Damián (Szifrón, el productor) tiene que trabajar muchísimo. La idea del guión es que el tiempo pasó, son desafíos que tendrá a la hora de escribir, ver cómo adapta estos personajes al hoy y a su edad, porque son tipos que crecieron 20 años. Quedamos en estos días reunirnos todos para charlar, hay algunas ideas sueltas que Damián está teniendo para ver qué nos va pareciendo y poder seguir avanzando. Pero no hay nada en concreto ahora”.

En tanto, contó las sensaciones que le genera este regreso. “Me produce una emoción muy grande porque es volver un poco a aquél momento, es ponerle un broche a algo que fue muy lindo, épico y que uno al ser protagonista y estar tan metido pierde un poco de noción de lo que pasa”, cerró.

Días atrás, Diego Peretti, otro de los protagonistas de la memorable serie, había hablado para la Once Diez sobre el fanatismo que rodea al programa que tuvo dos temporadas y reveló no sentirse presionado: “Ninguna presión. ¿Qué presión vamos a tener? Presión sentimos al principio cuando era un éxito tan tremendo que la gente lo miraba y decía cómo no van a seguir”. Para cerrar el tema contó: “Estamos a full, comprometidos con la película”. Y resaltó: “Si hiciéramos un programa de televisión y lo trasladáramos al cine, quedaría chico, se necesita una épica, un tratamiento narrativo más mega que en televisión”.

La ficción originalmente se emitió en Argentina en 2002 por la pantalla de Telefe, y generó remakes en México, España, Chile y Rusia, entre otros países, y tendrá su versión cinematográfica dirigida por su creador, Damián Szifrón. Según detallaron, primero llegará a las salas de cine, y luego a la plataforma de streaming que difundió la novedad.

“Me emociona la reconexión con personajes tan queridos, con los viejos compañeros de ruta que vuelven para interpretarlos y con una audiencia tan afectiva y respetuosa que ya incluye a varias generaciones”, expresó Szifron durante un evento de prensa donde oficializaron la noticia semanas atrás.

Y agregó: “Ojalá podamos ofrecer una película que conserve la frescura de la serie original, incorpore la madurez de la experiencia acumulada y exprese alguna idea valiosa con la potencia, la belleza y la calidad cinematográfica que la oportunidad merece”.