Stefi y lo que le cuesta dejar su país

lunes 18 de abril de 2022 | 6:00hs.

Stefi Roitman dejó todo en 2020: apenas empezó la pandemia, se instaló en Estados Unidos y apostó a su romance con Ricky Montaner. Desde aquel momento, vive entre Buenos Aires y Miami. En un tuit describió lo difícil que le resultan las despedidas de sus seres queridos, ahora que son más frecuentes.

“Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro. La última igualita a la primera. La de hoy igualita a la del mes pasado”, escribió en Twitter tras la vuelta de sus padres a Argentina, que la visitaron esta última semana. “Soy demasiado de mi casa, de mi familia, de mis amigas, de mi gente. Me cuesta”, agregó.