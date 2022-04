‘The First Lady’, una serie sobre los poderes ocultos detrás de la Casa Blanca

lunes 18 de abril de 2022 | 6:00hs.

Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson protagonizan el elenco de lujo de la primera temporada de The First Lady, la serie que llega hoy a la plataforma Paramount+ y que se propone abordar la historia del poder político en Estados Unidos a partir de la óptica de tres de las primeras damas más recordadas del país.

Davis es la popular Michelle Obama, que ocupó la Casa Blanca junto a Barack Obama entre 2009 y 2017; Pfeiffer es Betty Ford, esposa de Gerald Ford y primera dama entre 1974 y 1977; y Anderson es Eleanor Roosevelt, que acompañó a Franklin D. Roosevelt durante los cuatro períodos presidenciales que este tuvo entre 1933 y 1945.

Con un equipo creativo conducido eminentemente por mujeres -la serie fue creada por Aaron Cooley pero la ganadora del Oscar Cathy Schulman es la “showrunner” y la realizadora danesa Susanne Bier es la directora de los 10 episodios-, la primera entrega de The First Lady toma la vida de tres recordadas primeras damas para volver a evaluar la noción de liderazgo en el país más poderoso del planeta.

Con un diseño de producción de gran factura y una fuerte inversión en la ambientación de época y transformación física de sus protagonistas principales, el relato cuenta en paralelo las tres líneas temporales de Obama, Ford y Roosevelt.

Las postrimerías del Crack del ‘29 y la Gran Depresión, el New Deal y la Segunda Guerra Mundial dieron a Roosevelt un protagonismo excluyente en el mundo; la asunción en un período tumultuoso tras la renuncia de Richard Nixon por el escándalo de Watergate en el caso de Ford, y los retos del siglo XXI para Obama. Cada mandatario norteamericano puede hacer gala de haber tenido enormes responsabilidades en momentos traumáticos.

Y a través de las experiencias y desafíos de sus tres esposas, a menudo análogos a pesar de los cambios de década, la ficción ofrece una mirada tras bambalinas que revaloriza el rol de estas mujeres en decisiones complejas trascendentales para la historia del país y del mundo.

The First Lady puede inscribirse en la línea de series recientes que indagan sobre la intimidad de las mujeres más relevantes de la historia de la política occidental, como Mrs. America (2020, sobre Phillys Schlafly y su movimiento conservador en los 70), Impeachment: American Crime Story (2021, sobre el episodio sexual entre Bill Clinton con su asistente Mónica Lewinsky que casi le cuesta la presidencia) y por supuesto The Crown (que desde 2016 repasa la intimidad del reinado de Isabel II del Reino Unido).

Al igual que estas, la serie de Paramount+ parte del enigma de cada relato personal para tejer con nuevas significaciones la trama del poder.

El reparto se completa con destacadas personalidades como Kiefer Sutherland como Franklin D. Roosevelt, Aaron Eckhart como Gerald Ford, O-T Fagbenle como Barack Obama, Dakota Fanning como Susan Elizabeth Ford, y Regina Taylor como la madre de Michelle Obama, Marian Shields Robinson, entre más.